La mina anuncia en grandes vallas más de 1.000 empleos en Cáceres

Madre de dios que pesaitos estos de la plataforma esta... Anda y que dicen que se quieren manifestar jajajajaja. En mitad de una pandemia, con la escalada de casos que hay en la ciudad, y os quereis manifestar? Jajajaja muy sanitos no deben de estar no, o no lo han valorado tanto como valoran supuestamente otras cosas... En fin señores y señoras de Cáceres, la mina es mas que una realidad, si es verdad que dudo mucho que se creen 1000 puestos de trabajo... Ojala y con la mitad me conformo, también es cierto que ya que la mina se va a hacer, y hablo en presente puesto que es una realidad, la fabrica esa de las baterías pues oye también tendria que venir, y es por esa fabrica por la que tenemos que luchar, no por la mina, pues ya se sabe cual es su resolución. Dicho esto, y viendo lo que se publica en redes sociales, supuestamente va a haber un éxodo de Cáceres, bueno pues mas ciudad para los que nos quedamos, buen viaje y que nos lleven en el corazón...