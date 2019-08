La mina de litio prevé facturar 5.400 millones de euros

La empresa Infinity Lithium prevé ESQUILMAR 5400 millones de euros y dejar tras de si un desastre medioambiental que sufrirán nuestros hijos y nietos. Y no hay esperanza, esta empresa tiene la suficiente paciencia, recursos y falta de escrúpulos para que sea un hecho que los cacereños no podremos evitar (el liberalismo neocon se las gasta asi, (¿Eh, Cs?). Aún así yo me estoy releyendo The Monkey Wrench Gang, de Abbey Edward, que al menos me sirve de consuelo y me deja alguna loca idea rondando por mi cabeza...