Los MIR comienzan la huelga indefinida para exigir más supervisión

Los Médicos Interno Residentes (MIR) han comenzado a primera hora de esta tarde una huelga indefinida para exigir que se garantice su supervisión. El paro solo afecta a las guardias que realizan en los servicios de Urgencias (de lunes a viernes de 15.30 a 08.00 horas y las 24 horas los fines de semana y festivos). A las 16.00 horas han celebrado una concentración en la puerta principal del hospital San Pedro de Alcántara para reclamar su derecho a la formación que garantice la calidad asistencial a los pacientes.

Los paros se inician después de que los residentes se hayan reunido en cuatro ocasiones con el Servicio Extremeño de Salud (SES) sin conseguir llegar a un acuerdo. El SES les ha propuesto reorganizar las Urgencias para contar con un adjunto más desde el 1 de diciembre en horario de tarde que se encargue de supervisar a los residentes de primer año que se encargan de las Urgencias pediátricas (esta tarea se le encargará a uno de los médicos de guardia en el turno de noche). Y a partir del 1 de enero un médico más los fines de semana que hará turnos de 10-12 horas. Por el momento no se les ha emplazado a ninguna otra reunión para intentar desbloquear la situación.

En cambio estos refuerzos se no supondrán nuevas contrataciones, sino que se conseguirán con una nueva distribución de la plantilla actual. Este es uno de los puntos que no aceptan los MIR, que denuncian que esto va a suponer recargar a los médicos adjuntos, que trabajan de por sí en un servicio saturado. Además estiman, según ha explicado esta tarde María Bautista, que la propuesta no cumple las expectativas que reclamaban: “El problema es que las noches y los fines de semana, cuando menos trabajadores hay, queda al descubierto y la supervisión continúa igual. Nos planteaban soluciones un poco a medias, en algunas horas del día mejorábamos pero en otras seguíamos igual”, afirma.

Esta tarde la huelga ha sido secundada por seis de los siete MIR que tenían que estar cubriendo las Urgencias, según han confirmado a este diario fuentes del SES. Para minimizar el impacto que el paro pueda tener en la atención a los pacientes en el hospital San Pedro de Alcántara se ha reforzado la guardia de esta tarde con un adjunto más. En el nuevo hospital se está cubriendo con la plantilla habitual.

Esperan que la situación se desbloquee cuanto antes aunque por el momento el SES no les ha emplazado a ninguna nueva reunión. “Queremos que sea lo más breve posible. No es de agrado estar aquí, los pacientes no se lo merecen y los adjuntos tampoco. Estamos abiertos a nuevas negociaciones”, afirman.