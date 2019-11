Los MIR harán una concentración esta tarde en el San Pedro de Alcántara

Los Médicos Interno Residentes (MIR) del complejo hospitalario de Cáceres llevarán a cabo esta tarde una concentración en la puerta principal del hospital San Pedro de Alcántara. Será a las 16.00 horas, momento en el que comenzará la huelga indefinida que han convocado y que afectará a las guardias que realizan en los servicios de Urgencias. En el acto leerán una carta a la ciudadanía con la que pretenden informar de cuáles son los problemas que se encuentran a diario en los hospitales y por los que se ha llegado a esta situación.

Los residentes decidieron ayer continuar con las movilizaciones después de que no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Servicio Extremeño de Salud (SES). La propuesta que se les ha ofrecido no les convence porque, al no conllevar nuevas contrataciones que asuman esas tareas de supervisión, tal y como ellos demandaban, creen que va sobrecargar aún más a los médicos adjuntos que trabajan de por sí en un servicio ya saturado.

La gerencia del área de salud de Cáceres pretende, tal y como les ha trasladado, incorporar a partir del 1 de diciembre un adjunto más en horario de tarde que se encargue de supervisar a los residentes de primer año que se encargan de las Urgencias pediátricas (esta tarea se le encargará a uno de los médicos de guardia en el turno de noche). Y a partir del 1 de enero un médico más los fines de semana que hará turnos de 10-12 horas. Por el momento no se les ha emplazado a ninguna otra reunión para intentar desbloquear la situación.