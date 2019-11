Los MIR harán huelga porque creen que el SES sigue sin garantizar la supervisión

Los Médicos Interno Residentes (MIR) comenzarán desde mañana una huelga indefinida porque consideran que la propuesta del Servicio Extremeño de Salud (SES) no garantiza su supervisión. Esta tarde ha tenido lugar un nuevo encuentro en los MIR y la gerencia del área de salud de Cáceres para intentar alcanzar un acuerdo y desconvocar el paro pero no han conseguido acercar posturas.

La propuesta del SES consiste en reorganizar el servicio de Urgencias para que, a partir del 1 de diciembre, puedan contar con un médico adjunto más que complete esas labores de supervisión. A esto se une el compromiso de tres nuevas contrataciones a partir de enero, siempre y cuando se encuentren médicos disponibles.

Los MIR no la han aceptado porque estiman que no es posible contar con más adjuntos, sin nuevas contrataciones, sin que eso suponga sobrecargar a los profesionales del servicio, ya de por sí saturado.

De esta manera comenzarán a partir de mañana una huelga indefinida que afectará solo a las guardias de Urgencias, es decir desde las 15.30 horas hasta las 8.00 horas, los fines de semana y los festivos. Por el momento el SES no les ha convocado a ningún otro encuentro para intentar desbloquear la situación.

El gerente del área de salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, por su parte, afirma que pondrá en marcha el plan funcional ofrecido a pesar de que no ha sido aceptado por los MIR. Y asegura que la huelga no afectará al servicio ni a la calidad asistencial.