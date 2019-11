Los MIR informan a los cacereños de que mantienen la huelga al no estar garantizada la supervisión

Los Médicos Interno Residentes comunican a través de las redes sociales a los cacereños que deciden mantener la huelga a a partir del lunes. Consideran, como ya publicó ayer este diario, que las propuestas del Servicio Extremeño de Salud (SES) no garantizan la supervisión de las atenciones que realizan en el servicio de Urgencias ni mejoran su formación, dos de sus principales reivindicaciones y por las que decidieron convocar estas movilizaciones. Ayer enviaron una nueva propuesta a la gerencia del Área de Salud de Cáceres porque quieren que parte de sus reivindicaciones se resuelvan de inmediato. El SES les ha comunicado que para responder a la nueva oferta es necesario mantener una tercera reunión. El problema es que ya no hay tiempo suficiente. Por lo que de no celebrarse el lunes por la mañana, finalmente, las movilizaciones se llevarían a cabo.

Los residentes se han dirigido así a los cacereños en las redes sociales: "Tras la segunda reunión de negociación creemos que, a pesar de los acuerdos llegados en algunos de los puntos de nuestras solicitudes, las medidas que se nos ofrecen en este momento son insuficientes para garantizar una adecuada formación, a pesar del gran esfuerzo que realizan a diario los médicos de Urgencias y de su reorganización interna. Por lo que persistirían las carencias que venimos exponiendo reiteradamente", aseguran en un comunicado. Por lo que, añaden, "mantenemos nuestro objetivo de mejorar la situación en la que nos encontramos los MIR para intentar garantizar una sanidad de calidad a toda la población de Cáceres. Por ello la convocatoria de huelga se mantiene".

Cabe recordar que el SES les propuso hacer efectiva la reorganización de Urgencias a partir de enero para que pudieran contar con un médico adjunto más de guardia y con uno o dos más en los turnos de mañana y tarde. Los MIR quieren una solución inmediata.

La huelga solo afectará a las guardias que realizan en los servicios de Urgencias, es decir, no trabajarán desde las 15.30 horas hasta el turno de la mañana.