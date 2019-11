Los MIR se reúnen hoy con el SES para decidir si continúan con la huelga

Los Médicos Internos Residentes (MIR) mantienen hoy una nueva reunión con el Servicio Extremeño de Salud (SES) para decidir si continúan con la huelga convocada para mañana miércoles. Según ha podido saber este diario, la Junta hizo entrega ayer lunes de su nueva propuesta de plan asistencial de supervisión a los residentes, que valoran «si es factible» y emitirán hoy su veredicto. Si finalmente hay acuerdo, los médicos aplicarán el protocolo en las Urgencias de los hospitales San Pedro de Alcántara y del Hospital Universitario de Cáceres durante quince días y si constatan que es «efectivo» desconvocarán la huelga, si no, mantendrán los paros previstos a partir del turno de mañana.

Desde el anuncio de los MIR de convocar las movilizaciones, representantes de ambas partes han mantenido tres reuniones en un tono cordial pero sin alcanzar puntos en común. La de hoy será la cuarta. De momento, no se han ofrecido detalles sobre la nueva propuesta que plantea el SES a la espera de que concluya la reunión de hoy. Hasta ahora lo que ha propuesto el área de Salud es sumar un adjunto más de guardia en dos o tres meses y una reestructuración de Urgencias pero sin aumentar la plantilla. En ese sentido, los MIR cuestionan que, sin contratar a más personal, sea posible conseguir mejorar la situación. Aún así han decidido dar un voto de confianza y será esta tarde cuando tomen la decisión definitiva.

Entre las demandas de los residentes se encuentra contar con una correcta supervisión en el servicio de Urgencias y para ello reclaman la puesta en marcha de un protocolo que garantice que esta se lleva a cabo de manera correcta. Según pusieron de manifiesto y publicó este rotativo, debido a la falta de personal los médicos adjuntos lamentan que no pueden revisar los diagnósticos de los residentes y que no existe la figura de adjunto consultor, un facultativo liberado que se dedica exclusivamente de la labor de supervisión. En esa línea también critican que no existe médico adjunto en las Urgencias de Pediatría y que actualmente están atendidas por médicos en formación. En estas reivindicaciones, los médicos residentes cacereños han recibido el apoyo en estas últimas semanas de colectivos sanitarios como la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de empleo, perteneciente al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el grupo de médicos internos residentes de Badajoz, entre otros.