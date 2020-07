Misa funeral en la concatedral de Cáceres por los fallecidos del covid, a la que se sumará Salaya

La incoherencia personificada. No va a las procesiones de Semana Santa porque es ateo o agnóstico. Me parece genial. Yo tampoco voy. No hace ningún tipo de guiño a las víctimas del covid durante semanas, y acaba poniendo una placa de 20 euros al amanecer en un parque, sin invitar ni a familiares, ni a prensa ni a casi nadie, como escondiéndose de todo el mundo. Y ahora que POR FIN tenemos un acto civil a nivel nacional, donde por fin nos desligamos de la Iglesia para rendir homenajes, se apunta a una misa. En fin, quien le entienda, que le compre.