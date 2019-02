Monago propone crear una ley para que llegue más dinero a los cacereños

El presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, dijo ayer en Cáceres que, si su partido llega al gobierno, creará una ley que equilibre la inversión en las dos provincias para que nadie se sienta discriminado. «Llevo años constatando un pesimismo en la provincia de Cáceres porque sus habitantes entienden que hay una discriminación con respecto a Badajoz», señaló. Hizo referencia a distintas plataformas y colectivos que se han creado para denunciar esta situación.

Es una de las opciones que baraja para mejorar la sanidad en la provincia de Cáceres y que abordó ayer en una reunión que mantuvo con la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, con el portavoz de sanidad del grupo parlamentario popular, José María Saponi, con la portavoz de Sanidad en el Congreso, Teresa Angulo y con el presidente provincial, Laureano León. Fue un encuentro en el que además se trató la reciente apertura del nuevo hospital de Cáceres, que echó a andar el pasado miércoles con la entrada en funcionamiento de seis especialidades de consultas externas; en concreto las de neurocirugía, cirugía vascular, plástica, general y digestivo, torácica y anestesia.

«ni si quiera un medio hospital» / «No se ha inaugurado un hospital, ni tan si quiera un medio hospital, sino un ambulatorio porque cierra a las 15.30 horas. Le falta mucho para poder llamarse un hospital», dijo ayer José Antonio Monago. Y añadió que «hay quien dice que ese ambulatorio parece un hotel», en referencia a la noticia que publicó este diario el día después de la inauguración del complejo hospitalario, en la que los pacientes reflejaban esa idea. «Pero la gente no se sana en los hoteles, en los hoteles se duerme, se come, cuando uno se pone malo no va a un hotel, va a un hospital y Cáceres no tiene un hospital por mucho que intenten vestirlo de hospital», afirmó.

El presidente del PP denunció también los retrasos en las listas de espera del área de salud de Cáceres, que son superiores a las de Badajoz. «Le diría a los cacereños que, si sigue Vara, no te pongas malo», señaló José Antonio Monago. Y añadió que «a pesar de que se ha incrementado el presupuesto (en 1.500 millones de euros más) y de que nos hemos endeudado, las listas de espera no se reducen como debieran». Recordó que entre 2011 y 2015 (legislatura en la que gobernó el PP en la región) las listas bajaron en 46.360 pacientes, según sus datos; mientras que en esta legislatura, según las cifras aportadas por Monago, esa reducción ha sido hasta hoy de 6.438 personas.

«No ha sido una legislatura de recuperación de derechos en materia sanitaria, como prometieron ante notario, la sanidad va a peor y la situación ya empieza a ponerse en crisis en muchas áreas de salud y en muchas zonas hospitalarias, donde nos encontramos con ausencia de profesionales y el malestar de la sociedad en su conjunto por una situación que hace que Extremadura tenga ciudadanos de primera, de segunda y de tercera», asegura Monago.