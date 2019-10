Monago tilda de "cachondeo" que la empresa siga adelante con la mina de litio

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha tildado este viernes de "cachondeo" que la empresa promotora de la mina de litio en Cáceres siga adelante con el proyecto pese a que "no tienen papeles, ni autorizaciones", además de la oposición del ayuntamiento cacereño.

En rueda de prensa celebrada en Mérida, Monago ha asegurado que en Extremadura "pasan cosas muy raras", como en el caso de este proyecto, contra el que ya se ha pronunciado en contra el ayuntamiento pero los promotores "siguen afirmando que sigue adelante y que en 2021 empieza".

"Como puede una empresa que viene a Extremadura afirmar que se pasa por el forro la voluntad de los representantes del pueblo", se ha preguntado Monago, que ha considerado un "cachondeo" que venga un empresario a decir esto "y la Junta no le diga que hasta aquí se ha llegado".

"Usted no tiene los permisos, el ayuntamiento de Cáceres le ha dicho que no, pues no y punto, usted coge la maleta y se va a otro sitio", ha insistido Monago.

El presidente del PP también ha denunciado "la estrategia de la empresa, con lobistas al medio, buscando reuniones y encuentros" y ha añadido que incluso le han llamado a él para hablar del proyecto y les ha respondido que "no hay nada de que hablar, yo ya he dicho que no y es no".