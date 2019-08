Moret, con una decena de locales vacíos, impulsa un plan para salvarse

La crisis económica, que afectó de manera muy especial al sector servicios de la ciudad, la falta de regeneración empresarial con la llegada de las jubilaciones, los elevados precios del alquiler o el cambio de tendencias a la hora de comprar son algunos de los motivos que explican el elevado número de locales comerciales vacíos en la calle Moret. Hay más de una decena de establecimientos con las persianas bajadas de los algo más de 20 que se reparten en los escasos 200 metros de la céntrica vía.

En Moret desgranan la situación. Por un lado, se habla de las obras de Alzapiernas y de cómo han afectado a algunos negocios que incluso se han visto obligados a despedir a varios empleados. Comerciantes y hosteleros viven fundamentalmente del turismo, y Alzapiernas es uno de los principales accesos a Moret (se calcula que por allí entran muchos de los casi 900.000 turistas que al año visitan Cáceres).

«No somos la trasera de Pintores y ahora más que nunca tenemos que reivindicar nuestra calle y llenarla de luz», explica Marcela Manzano, directora del Hotel Alfonso IX y portavoz de la plataforma cacereña ‘Moret se mueve’, que sigue adelante con su plan de revitalización del área comercial y hostelera. «Se trata de dotar a la calle de la vida que merece. Queremos dar un empujón a la zona. Sería bueno que bajaran los precios de los locales porque estarían cuidados y ocupados; y que señalicen la vía de forma adecuada para invitar a la gente a que pase por ella y a que los visitantes la conozcan. Los autobuses paran en Galarza y la gente accede al centro por aquí», señala.

Moret fue una referencia para toda la provincia durante el siglo pasado, llena de tiendas de las mejores marcas textiles, zapaterías, firmas señeras... Pero las nuevas tendencias de comprar por internet y la crisis han hecho que cada vez haya más negocios cerrados. Debido a esta situación, indica Manzano, en 2013 --Lizarrán, Restaurante El Corregidor y Alfonso IX-- decidieron que había que hacer algo para dinamizar la calle, y desde entonces organizan actos lúdicos aderezados con música y gastronomía, que han tenido una gran acogida. El objetivo es atraer a ciudadanos y despertar el ambiente de la calle.

«Los espacios vacíos dan una imagen muy triste», reitera la portavoz, que indica que han trasladado esta situación al ayuntamiento. «Algunos daban mala imagen a Moret, los carteles y graffitis ganaban terreno», añade. Por eso, la aplicación de la ordenanza de limpieza y conservación de fachadas y edificios en mal estado es otra de las reivindicaciones del grupo de comerciantes. Demandan al ejecutivo municipal que exija a los propietarios particulares su mantenimiento, o en su caso, lo lleve a efecto el propio consistorio de manera subsidiaria.

No piensan parar. «La dinamización es cuestión de no aflojar la marcha», dice Manzano, que indica que el plan que desarrollan pretende celebrar eventos cada mes, como el recuperado mercado ecológico de frutas y verduras, que se volverá a realizar en el día de hoy. El objetivo es que tenga lugar una vez al mes (algunas de la frutas y verduras expuestas proceden de la Ribera del Marco). «A la gente le encanta comprar productos frescos, extraídos de la tierra, que no llevan químicos».

Esta actividad se intercalará con otras en proyecto, como un mercado artesano de cesto y ganchillo, con empresarios del sector que vendrán de la provincia de Cáceres y de otros puntos de la región. Uno de ellos se dedica a la elaboración de figuras de plástico reciclado, con las que se pretende decorar la calle. El objetivo fundamental es la promoción del comercio: «Tenemos que darle un giro», insiste.

Además, en septiembre volverán con la preparación de un bocadillo gigante, iniciativa que se ha desarrollado en otras ocasiones y que ha sido un éxito. A eso se añadirán paellas, contratación de música en diversos festivales, como el de blues, y en la Feria de Mayo. Por su parte, Juan Luis Durán, gerente de El Siglo, apuesta por la necesidad de sacar a la calle plantas y productos gastronómicos para atraer a la clientela, y que los guías turísticos incluyan la calle Moret en sus rutas habituales.