Multan a medio centenar de coches aparcados en el nuevo hospital

Medio centenar de coches fueron multados ayer en las inmediaciones del nuevo hospital. Las sanciones asciende a 200 euros y en el parte de todos se refleja el motivo: mal estacionamiento. Los conductores de los vehículos no opinan lo mismo. En esa línea, una de las conductoras que fueron multadas ayer, Ana María Rentero, de Miajadas, sostiene que la zona no estaba debidamente señalizada ni se indicaba que no se pudiera estacionar. «Seguridad llamó a la Policía Local, no había nada que identificara que se trataba de una zona para uso peatonal, además tampoco se encuentra en una zona de paso ni impide el paso de las ambulancias, », defiende Rentero. La usuaria muestra su malestar por lo que considera que ha sido un malentendido y anuncia que recurrirá la multa y rebatirá la decisión directamente en la oficina del Área de Salud. «Llevábamos a una persona sin comer, si no se podía aparcar, debería estar indicado», concluye. Este diario se puso en contacto con el área de Salud ayer para que emitiera su valoración sobre el tema pero no obtuvo respuesta.