Un muro que ladra

Cuatro imponentes rostros de perro de más de un metro lucen en El Rodeo desde esta semana. En la leyenda de la pintada se puede leer Amstaff family en alusión a American Staffordshire, la raza a la pertenecen los canes y calificada como potencialmente peligrosa. Al grafiti le queda algún detalle minúsculo, pero en esencia ya está listo para ser expuesto. Durante cinco días, Mario Márquez, Alberto Rodríguez y Fernando Espada, tres grafiteros cacereños y también dueños de animales de esta raza, han dado forma al dibujo junto a varios amigos.

La pintada no está ubicada en un espacio cualquiera del parque. Es un muro elegido a propósito y se encuentra frente al parque canino. El fin del grafiti, aparte de decorar la pared hasta ahora baldía, es desechar la leyenda negra que acompaña a las razas calificadas como potencialmente peligrosas y reclamar un espacio en el que sus perros puedan permanecer como el resto de canes, sin el bozal y la correa que demanda la normativa para estas razas. «Si vas al parque con tu perro, ves que todos pueden estar sueltos menos el tuyo, si quieres que no lleve correa te tienes que ir al campo, lo más alejado posible», asegura Márquez, que comenzó en el grafiti hace doce años y lo usa como método para expresarse. «Entras por la cultura hip hop, el rap, empiezas a dibujar, ves que se te da bien y sigues», apostilla. No vive de ello, es una afición a la que dedica tiempo y dinero. Solo el material para darle forma al mural supera los 150 euros. Antes de ponerse a pintar hay que buscar un muro que este limpio --hay un código de respeto entre grafiteros sobre los espacios firmados-- en el que esté permitido dibujar. Esta vez ha trabajado acompañado de Fernando, que ha asumido el diseño de los rostros de los cuatro canes. De este modo, pretenden concienciar de que «los peligrosos no son los animales sino los dueños», eliminar el lastre de desprestigio que arrastran determinadas razas caninas y demostrar que la reivindicación es todo un arte.