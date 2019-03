Nevado confía en retomar en breve la obra de Alzapiernas

Señora alcaldesa deje de hablar de obras de mejora de accesibilidad pues hasta el propio técnico del Ayuntamiento y ustedes reconocen que no cumplen con la ley de accesibilidad ni su propia ordenanza hable mejor dicho de mejoras de comodidad para personas como usted que tienen la movilidad intacta y no tienen discapacidad dejen de engañar y cumplan con las leyes pues usted sabe que la calle Sánchez Varona no cumple y alzapiernas va a instalar una escalera para los playmobil y no para las personas