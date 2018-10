Nevado estalla contra la Junta: «¡Ya está bien!»

Ya está bien de tantas cosas en Cáceres... Y los ciudadanitos normales de a pie nos sentimos tan impotentes de no tener herramientas para poder cambiarlas... Ejemplos: baldosas rotas y sueltas desde hace años, asfaltados que dan pena, señalización de calles deficiente, árboles que desaparecen de repente, iluminación insuficiente, mantenimiento de parques, la calidad del agua, la limpieza en general,... etc etc etc porque podría seguir así un buen rato con mil cosas que mejorar... por no hablar del tiempo que se tarda en hacer cualquier cosa en esta ciudad, ya sea reparar algo o montar un negocio... Pero no pasa nada porque mientras tanto nuestros representantes están intentando solucionar todo diciendo que los malos son los otros que no es su culpa... que jartura de políticos de verdad! Unos por otros la casa por barrer y la ciudad y los ciudadanos pagando las consecuencias....