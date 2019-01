Nevado llegaría a acuerdos con Vox si fueran beneficiosos para Cáceres

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, responde a una pregunta de el Periódico Extremadura que en el caso de que Vox tuviera representación municipal tras las elecciones municipales llegaría a acuerdos puntuales con la formación de Santiago Abascal si sus propuestas fuesen razonables y buenas para la ciudad.

"Somos un gobierno dialogante. Vox hoy no está en el ayuntamiento, pero nosotros hemos podido llegar a acuerdos con Podemos, Ciudadanos y PSOE en esta legislatura", ha dicho Nevado en su balance de fin de año.

"Hay que cambiar el chip. Siempre y cuando sea bueno para la ciudad, hay que hablar. Sobre las cuestiones que no son buenas para Cáceres, no, pero hablar hay que hablar con todo el mundo", asegura Nevado, que ha advertido: "No olvidemos que si Vox entra en las instituciones es porque se obtiene una representación que le dan los ciudadanos".