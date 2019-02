Nevado sopesa abrir un expediente a Canal de Isabel II

La alcaldesa, Elena Nevado, no descartó ayer abrir un tercer expediente a Canal de Isabel II, empresa que tiene la concesión del abastecimiento y la depuración de agua, si no se da una solución a las obras paradas el pasado verano. Lo que pretende el ayuntamiento es que Canal de Isabel II ejecute, bien de manera subsidiaria o por cuenta ajena, las obras que se pararon el pasado verano cuando Excaserva dejó los trabajos tras discrepancias con Canal. «No puede ser que sean los ciudadanos los que paguen las consecuencias, los cacereños no pueden esperar a que se resuelvan los conflictos judiciales --de la concesionaria con la empresa--», comentó Nevado durante la visita que, junto a técnicos de Canal de Isabel II y del ayuntamiento, realizó a las obras de mejora que se ejecutan en el depósito de la Montaña, que es el principal que tiene la ciudad.

Para encontrar una solución, Nevado anunció que la semana que viene habrá una reunión con el presidente de Canal de Isabel II, no descartando que se inicie un nuevo expediente sancionador a la empresa por incumplimiento del contrato, ya que las obras paralizadas deberían haberse realizado en el año tres del contrato con Canal y «estamos en el año cuatro». Si realmente se iniciase un nuevo expediente sancionador, sería el tercero tras los dos, ambos recurridos por la empresa en los tribunales, ya tramitados por incumplimientos del contrato.