Nevado: «Una pizzería genera más empleo que el proyecto de la mina»

Para esa mujer y para su popular partido, todo vale, incluido renegar de lo que decían por aquellos inicios, de la llegada de la minera a esta ciudad. Corría el verano de 2017 y decían " ... la mandataria municipal no pudo evitar recriminar a los «agoreros» que opinan que la llegada de la empresa será un «desastre» y defendió, por el contrario, que se trata de «una verdadera oportunidad». Nevado recordó acertadamente cómo las minas fueron en el siglo pasado una fuente de riqueza para Cáceres" . Hoy además de contradecirse, quieren dar la vuelta a la tortilla y endosar sus pensamientos y cargar contra los que mantienen su posición desde el kilómetro uno. Además, si su popular partido gobernará la Junta, como ellos dicen, no sabemos a cuento de que, lanzar infundios sobre otros. O se sienten derrotados antes de salir? La mina no será posible, por el puro interés de los Cacereños, de Caceres, del Ayuntamiento y de La Virgen de la Montaña. Lo demás cuento de cuentistas.