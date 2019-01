Nico y su amigo el dragón

La cacereña Laura Guerra (profesora de Lengua y Literatura) se enamoró del género ilustrado después de hacer un curso en la ciudad. Eso, unido a las ganas que tenía de crear un libro infantil dedicado al cáncer, uno de los temas tabú en la literatura para niños, hizo que, tras un año de intenso trabajo, naciera ‘El dragón blanco’. En sus páginas se puede ver cómo Nico, un niño que sufre cáncer, se apoya en el que es su mejor amigo, el dragón blanco, un ser que solo está en su imaginación pero que le acompaña en cada paso que da. Se trata de una historia que intenta explicar a los niños (puede leerse a partir de los 3 años) cómo vive un pequeño de su edad esta enfermedad.

Narra, con ilustraciones, los tratamientos a los que se somete, las consecuencias de la quimioterapia, las largas estancias en el «país de los valientes» (es como en el libro se le llama al hospital), el cansancio de los padres, cómo continúan sus estudios en el centro hospitalario y cómo hacen vida como lo que son, niños: juegan y se divierten en los pasillos y en las estancias del hospital.

Es una historia real

Está basada en una historia real, que Laura vivió muy de cerca, de hecho el libro está dedicado a Noelia, esa niña por la que decidió escribir el cuento y que actualmente está curada. Igual que le ocurre a Nico, protagonista de la historia, que termina venciendo a la enfermedad. «Se trata de una historia de esperanza y valor que nos enseña que, por muchas dificultades que puedan surgir en la vida, nunca estaremos solos porque tendremos a nuestro lado a personas que nos quieren que nos ayudarán a superarlas», afirma la autora.

Las ilustraciones son de la cacereña Victoria Inglés. Sus dibujos están hechos a mano con acuarelas, témperas y lápices. Ella quería que el cuento representase los valores de la amabilidad, el cariño y la amistad. «Por eso creé un dragón que pareciera muy blandito y amigable, que para nada diese miedo», señala Victoria Inglés. Contrasta con el resto de dibujos, que tienen colores mucho más llamativos, para captar la atención de los niños.

El libro está editado por Círculo Rojo. Ya han vendido casi todos los ejemplares de la primera edición y van a publicar una segunda. Se trata de uno de los pocos cuentos infantiles que tocan el tema de la enfermedad. «Los padres no compran libros que traten estos temas porque no quieren pensar en ello, pero los niños lo entienden todo y hay que explicarles que la vida no solo son cosas buenas», dice Laura Guerra. Ella cree que la literatura es una buena manera de adentrarse en estos asuntos. De hecho, no será el único que escriba, ya tiene en mente otro dedicado a los niños refugiados de guerra.

Además, parte de los beneficios de la venta serán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, para ayudar en la investigación y también en el mantenimiento de una ludoteca para estos niños que ha puesto en marcha la junta local de este colectivo. Su objetivo es que los enfermos, que normalmente están aislados del resto de niños, tengan un lugar en el que jugar con otros niños que también se están curando de la enfermedad.

Finalistas de un certamen

Este trabajo les ha servido para ser finalistas en el certamen nacional de literatura que convoca la editorial que lo ha publicado. Compiten junto a otros dos en la categoría de infantil: ‘Haairo no neko’ (El gato gris), de Laia Mullor (Barcelona) y ‘Misión: La siesta del gallo’, de Patricia Santamaría (Madrid). El fallo se conocerá el 8 de febrero en una gala en Roquetas de Mar (Almería), en el auditorio de la localidad.

Para esta ocasión la editorial que dirige Alberto Cerezuela (fundada por él en 2008) ha confirmado a algunas de las personalidades que entregarán premios, entre los que destacan los actores Xenia Tostado, Juan José Ballesta, Nerea Garmendia, Jordi Rebellón, Enrique Arce, Susana Córdoba, Víctor Palmero o Raúl Fernández; la cantante Nerea Rodríguez (Operación Triunfo); el periodista Ángel Acién; el árbitro internacional David Fernández Borbalán; el exfutbolista José Ortiz Bernal; la bailarina Anabel Veloso y el escritor y periodista Màxim Huerta. Y se espera que asistan a la cita más de 400 escritores llegados desde todos los puntos del país.