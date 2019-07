Los nidos de vencejos obligan a paralizar la instalación de andamios en la muralla

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los representantes de la Asociación Vencejos de Extremadura, luego Seo/BirdLife. Tras el aviso, el ayuntamiento ha tenido una rápida reacción: ha paralizado la instalación de andamios para el comienzo de las obras de rehabilitación de la muralla de Cáceres con el objetivo de no hacer peligrar los nidos de vencejos que solo en el Baluarte de los Pozos superan la treintena.

La colocación del andamiaje tendrá que posponerse hasta el mes de agosto porque aún permanecen en el interior de los nidos los polluelos y no se prevé que puedan echar a volar hasta el mes que viene.

Jesús Solana Ramos, de la Asociación de Vencejos de Extremadura, recuerda que «asistimos a la continua y progresiva pérdida de biodiversidad en el recinto monumental de Cáceres. En la ZEPA urbana de Cáceres -explica- prácticamente han desaparecido las cigüeñas, y las poblaciones de vencejos se están viendo mermadas como consecuencia de la continua destrucción de sus colonias por obras de rehabilitación de edificios».

Ante la reciente noticia publicada en este diario sobre el inicio de la rehabilitación de la muralla, donde se anunciaba que los andamios cubrirían en los próximos días el Baluarte de los Pozos, Solana apunta que «los vencejos son aves insectívoras y migratorias, incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas» y que «en la muralla existen colonias de vencejos cuya existencia no está contemplada en el Plan Director de la Muralla».

La asociación presentó en diciembre de 2018 un informe a distintas instituciones, entre ellas el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y el Ayuntamiento de Cáceres en el que informaba de la existencia de dichas colonias y solicitaba, entre otras cosas, que se realizara un estudio completo de la fauna protegida asociada para determinar la afección del Plan Director sobre los valores naturales de la ZEPA urbana.

«No hemos recibido respuesta a nuestra solicitud por lo que desconocemos si se han efectuado los estudios solicitados. En todo caso, las colonias de vencejos se encuentran en pleno periodo reproductivo, el cual, en algunos casos, se puede prolongar hasta más allá del mes de octubre porque esta especie se caracteriza porque buena parte de las parejas reproductoras efectúa una segunda puesta», explica el colectivo. En este sentido, advierte que «actividades que impidan o dificulten la reproducción de especies protegidas de fauna silvestre además de infracción administrativa, constituye un delito recogido en el código penal (art 334. 1.c)».

La asociación tiene previsto remitir en los próximos días a las autoridades implicadas, información actualizada sobre las colonias de vencejos de la muralla de Cáceres, «sin perjuicio de que, a nuestro entender, deben ser ellas las que promuevan estos estudios para así poder cuidar la biodiversidad urbana protegida por las leyes y que es patrimonio de toda la sociedad. Porque -insiste- la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico, es compatible con la de nuestro patrimonio natural».

SENSIBILIDAD / Por su parte, Marcelino Cardalliaguet Guerra, de SEO/BirdLife, apuntó que ante la amenaza de ser tapados los nidos por el andamiaje, su asociación «ha pedido continuar los trabajos en otras zonas y suspender hasta agosto la instalación de andamios en la Torre y el Baluarte de los Pozos». Cardalliaguet explicó que el ayuntamiento, a través del concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ramón Bello, «se ha mostrado inmediatamente sensible a este problema y se asegurará de que no se instalen estructuras en zonas con nidos ocupados».

El concejal explicó a este diario que SEO Bird/Life contactó con el consistorio y se paralizó el andamiaje. Bello anunció que el próximo martes mantendrá un encuentro con este colectivo, técnicos y responsables de la obra para fijar un calendario de actuación de forma coordinada. Bello señaló que el plazo de ejecución de la obra es de 9 meses, pero que no habrá retrasos puesto que se irá trabajando en zonas que no afecten a los nidos. De momento, las zonas donde no se actuará serán la Torre de los Pozos y el lienzo del Baluarte. Cuando se inicien la rehabilitación se respetarán las oquedades para que los vencejos puedan seguir anidando.

La Ciudad Monumental de Cáceres, patrimonio de la Humanidad, alberga una de las mayores poblaciones de vencejo pálido de Europa, con más de 300 parejas reproductoras. Uno de los atractivos ornitologicos junto al cernícalo primilla.