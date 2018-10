Ningún trabajador de Eroski Cáceres acepta por ahora las vacantes ofrecidas por la cadena

Por el momento ningún empleado de Eroski acepta las vacantes que les ha ofrecido la cadena vasca para intentar reubicarlos. La más cercana se encuentra en el País Vasco, aunque también se ofertan puestos en Baleares, la mayor parte en supermercados. Sin embargo ninguna de las vacantes está ubicada ni en Extremadura ni en comunidades cercanas a esta. Como ya avanzara este diario la firma se ha reunido con cada trabajador para ofrecerles los puestos libres. Estos encuentros se realizaron entre el martes por la tarde y el miércoles, aunque no fueron fructíferos. Por el momento ninguno aceptará las vacantes. Tienen todavía una semana para pensarlo, aunque, a priori, a nadie le convencen los destinos. En caso de decidirse finalmente por marcharse, deberán comunicárselo al gerente del hipermercado, que a su vez se lo transmitirá a la empresa.

Hasta la capital cacereña se han desplazado dos responsables de Recursos Humanos de la cadena vasca en Extremadura. Se reúnen uno por uno con los 90 empleados (cooperativistas y asalariados) y les muestran una lista con las vacantes del grupo. Hay más de un centenar, por lo que podrían reubicar a todos los que trabajan en la capital cacereña, sin embargo no serán ocupados. La mayor parte de la plantilla tiene entre 40 y 50 años, lleva 25 años en el hipermercado y tiene hijos y familia en Cáceres. Marcharse, por el momento, no es una posibilidad que barajen.

De no aceptar una reubicación serán despedidos a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En el caso de los trabajadores asalariados (una veintena) las condiciones del mismo y las indemnizaciones comenzarán a negociarse a partir del 15 de octubre. Serán los sindicatos los que medien entre los trabajadores y la empresa. Según indicó Fetico, el sindicato mayoritario en el hipermercado, el objetivo es conseguir más de 30 días por año trabajado (la ley fija para estos casos un mínimo de 20 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades).

Los cooperativistas, en cambio, decidirán en una reunión con el consejo rector de la propia empresa a cuánto ascenderán las indemnizaciones. Este encuentro se celebrará a finales de este mes. Eroski justifica el cierre por causas económicas. De hecho, cuando comunicó a los trabajadores su intención de dejar Cáceres, les anunció que la decisión venía motivado por las pérdidas económicas, el descenso de clientes y la ausencia de un plan de negocio que fuera rentable a corto-medio plazo.

Los trabajadores continúan intranquilos porque desconocen qué indemnización cobrarán y por la dificultad de encontrar un empleo en la capital cacereña. Muestran además su indignación por la cantidad de clientes que desde hace una semana se acumula en el hipermercado. Tantos, que en muchas ocasiones se ven obligados a abrir más cajas para evitar las colas. «Es frustrante y triste. Se sorprenden por nuestros precios cuando no hemos empezado a liquidar. Son los precios que hemos tenido siempre, pero antes no querían venir», aseguran los empleados.

molestos con los políticos / Se muestran molestos también porque ningún partido político se ha interesado por la situación de los trabajadores. Se refieren directamente a las declaraciones de la alcaldesa, Elena Nevado, que publicó este diario el pasado martes, en las que hacía referencia a las familias que se quedarán en situación de desempleo. En ellas además afeó a la Junta de Extremadura que no se haya puesto en contacto con Eroski para intentar que se quede en la capital cacereña. «Nadie, ni la alcaldesa, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos ha venido a preguntar pero ellos. Utilizan Eroski para criticarse unos a otros», afirman los trabajadores del centro.

Por el momento el hipermercado continuará abierto hasta que consiga desprenderse de la mayor parte del excedente de producto. Tiene de plazo hasta final de año. No ha trascendido aún qué firmas serán las que se asienten en la superficie que dejará libre Eroski, casi 8.000 metros cuadrados. ASG, que se encarga de gestionar el centro comercial Ruta de la Plata (espacio donde se ubica el hipermercado), ya tiene listo el proyecto y lo ha presentado incluso al Ayuntamiento de Cáceres. Consiste en dividir el terreno en varias partes con el objetivo de que en ese espacio puedan instalarse firmas de moda, alimentación y electrónica.

La gerencia mantiene ya contactos con algunas marcas nacionales e internacionales pero guarda en secreto de cuáles se trata, a la espera de materializar los contratos. ASG gestiona otros centros comerciales en España; entre ellos Zubiarte, en Bilbao, que tiene firmas como H&M o Mediamarkt, o el de la Sexta Avenida en Madrid, que cuenta en su interior con un Mercadona. Y el Espacio Torrelodones, también en la comunidad de Madrid, que cuenta con un Alcampo, con H&M, Oysho, Sfera y Zara Home.

VARA SE PRONUNCIA / Quien ayer tarde se expresó en torno al tema fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se mostró dispuesto a reunirse con los 90 trabajadores del hipermercado cacereño para buscar alternativas y dar una solución a su situación laboral, según recoge la Agencia Europa Press.

Vara, que no le da importancia a los reproches que le lanzó la alcaldesa, Elena Nevado, sobre la poca implicación de la Junta de Extremadura en este asunto, ha dicho que está trabajando «en silencio» y «desde el minuto uno» para buscar alternativas a la marcha de esta empresa que lleva 25 años asentada en el centro comercial Ruta de la Plata de la capital cacereña.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar un congreso sobre campus universitarios digitales, el jefe del Ejecutivo extremeño dijo que le ha trasladado a Elena Nevado su disposición a «hablar en todo momento» para coordinar las acciones de las dos administraciones. «Que cada uno lo haga lo mejor que pueda para intentar buscar una solución, que es de lo que se trata», subrayó.

El presidente añadió que «a nosotros no nos han puesto aquí para tener reproches ni confrontaciones, sino para solucionar problemas» e insistió en que no tiene «ningún inconveniente» en mantener un encuentro con la actual plantilla de Eroski. «Yo recibo a todo el mundo, pero lo que hay que hacer es buscar una solución para que no lleguen a ser desempleados», incidió.

Para Vara, recoge la misma agencia, lo importante en este caso es que «alguien pueda hacerse cargo» del espacio que dejará libre el hipermercado cuando eche el cierre y por eso, conminó a todos los implicados a «hablar sin dar tres cuartos al pregonero» y a trabajar «con serenidad y tranquilidad» para que las cosas se arreglen.

«Todo el mundo entiende que una ciudad de 100.000 habitantes no puede quedarse en esa situación, ya no solo por los trabajadores, sino también por el papel que presta a la ciudadanía», concluyó Fernández Vara.