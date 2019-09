No habrá patronato taurino y sin cambios en la gestión de los festejos

La moción conjunta de Vox y PP para la creación de un patronato taurino no salió adelante. PSOE y Unidas Podemos votaron en contra, mientras que Cs se abstuvo. Tampoco se anunciaron cambios en la gestión de los festejos taurinos, que es la cuestión de fondo. Hasta 2015 la explotación de la plaza de toros para la organización de festejos taurinos en mayo y San Jorge se sacaba en concesión a una empresa, hasta 2013 sin subvención municipal, mientras que en 2014 y 2015 la empresa contó con una aportación del ayuntamiento (25.000 euros en cada anualidad). Desde 2016 no ha habido una empresa adjudicataria como tal. Ese año no hubo festejos en San Fernando y en los tres siguientes ha habido soluciones puntuales a pocas semanas de la celebración de la feria de mayo. Sí se llegó a convocar un nuevo concurso, tras el fallido de 2016, para una explotación integral de la plaza de toros sin subvención municipal, pero quedó desierto.

Ayer no se anunciaron cambios. La concejala de Economía, María Ángeles Costa, adelantó que el gobierno local tiene la intención de cumplir el acuerdo que la corporación adoptó en marzo de 2016. Entonces, con los votos de los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, se decidió retirar la subvención a los festejos taurinos. En esto el gobierno socialista tendrá el apoyo de Unidas Podemos y también de Ciudadanos por lo comentado ayer por su concejal Ñete Bohigas, quien adelantó que su grupo en esta legislatura dirá «no a las subvenciones encubiertas y sí a las de libre concurrencia».

Uno de los fines del patronato propuesto ayer era la gestión de la plaza y la organización de los festejos taurinos. Costa explicó el rechazo del gobierno porque, entre otros motivos, el patronato tendría «difícil encaje» con el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las competencias que atribuye a las entidades locales y con la ley de bases de régimen local. El portavoz de Vox, Teófilo Amores, que en su intervención recordó que la tauromaquia es patrimonio cultural por ley, le respondió que utilizaba «un argumento baldío» y que «para el que quiere todo es camino y para el que no son obstáculos».

Este asunto motivo la intervención en el pleno del presidente del club taurino, Manuel Jiménez, que pidió de la corporación «los mismos derechos que las demás actividades culturales» y preguntó al gobierno local socialista por qué en Badajoz o en otras poblaciones de la provincia «compañeros suyos apoyan la subvención a los toros, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos». También intervino Manuel Bejarano, director de la Escuela Taurina.

En este punto del pleno se tuvieron unas palabras para el concejal de Festejos en la anterior legislatura, Pedro Muriel, deseando su pronta recuperación. Pedro Muriel ha sufrido un infarto, del que ya se está recuperando, ayer ya se le dio el alta hospitalaria.