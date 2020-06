"No habrá traslado del mercadillo a Casa Plata si los vecinos no quieren". Lo ha dicho este viernes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en referencia al cambio de ubicación que había propuesto el ayuntamiento. La noticia fue adelantada por este diario y la polémica no se hizo esperar. Los vecinos han dejado claro desde el principio su rechazo a que la actividad ambulante se traslade a esta barriada. De hecho esta tarde han preparado una concentración para pegar carteles a modo de protesta. También van a iniciar una recogida de firmas.

El ayuntamiento ha analizado también otros emplazamientos, como una superficie en Mejostilla, pero la de Casa Plata es la que, en un principio, más encaja para albergar la actividad ambulante. Se trata de una parcela que está ubicada en la avenida de los Miliarios, que conecta a un lado con el polígono Charca Musia. Esta zona de la barriada es donde se ubican unifamiliares. "No tenemos tomada una decisión. Es cierto que se estudia en el entorno de Casa Plata, no junto a las casas, sino en una parcela", ha aclarado el regidor cacereño.

Salaya ha insistido este viernes además en que la nueva ubicación del mercado franco se va a consensuar con el Consejo Sectorial de Comercio y con las partes afectadas. "No va a haber un traslado del mercadillo bilateral", ha añadido. "Quiero tranquilizar a los vecinos porque no hay nada cerrado, si los vecinos se oponen al traslado del mercadillo no habrá traslado del mercadillo, eso es una cosa que tenemos que tener clara", ha apostillado.

Tampoco convence esa ubicación a los ambulantes, que han solicitado una parcela más céntrica. De ubicarse en Casa Plata, ellos quieren que se instale en un espacio libre detrás de los bomberos, aunque este emplazamiento está descartado. En cambio, en los planes del ayuntamiento no entra situar el mercadillo en el centro de la ciudad, para no perjudicar al comercio local. "Les gustaría tener una parcela en la plaza Mayor o en Cánovas, pero en estas zonas los alquileres son muy caros y tenemos que mantener el equilibrio para no hacer una injusta competencia a los comercios que mantienen locales abiertos en el centro de la ciudad", ha añadido el acalde, que ha insistido en que el mercadillo va "contra la filosofía" del comercio en esta zona de la localidad. "No vamos a hacer nada que perjudique al comercio local".