«No sé por qué lo hice, creía que era Satán»

Oía una voz que me hablaba por dentro, creía que Satán estaba dentro de mí». Son palabras de Jorge P. R., acusado de asesinar a su vecina y pariente suyo, de 85 años, en la localidad cacereña de Cabezabellosa. Ocurrió en junio del año pasado, cuando una madrugada irrumpió en su domicilio en busca de droga (con la mujer residía uno de sus hijos con el que el acusado había consumido estupefacientes en varias ocasiones).

Llamó insistentemente a la puerta pero, como nadie le abrió, cogió un bloque de hormigón que encontró cerca y aporreó la puerta. La anciana se despertó por los ruidos y salió a la ventana desde el piso de arriba para ver qué ocurría. Al ver que se trataba de Jorge P. R., al que conocía perfectamente, bajó a abrirle. Sin embargo, mientras abría, el acusado empujó la puerta consiguiendo que la mujer cayera al suelo y se golpeara con una escalera en la cabeza, aunque no perdió la consciencia.

Le pisó la cabeza mientras subió a toda prisa al piso de arriba en busca de la droga, pero como no la encontró, bajó «muy irritado», le quitó el camisón y la golpeó con los cascotes de hormigón con los que había apaleado la puerta para conseguir acceder a la vivienda. Los golpes fueron constantes y tan violentos que llegaron a desfigurarle el rostro. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió traumatismo craneal y facial, fractura en la base del cráneo y hemotórax izquierdo severo, que le provocaron la muerte. Después se dirigió a casa de otro vecino porque creía que mantenía una relación con su mujer. Le atacó con una barra de hierro pero no le provocó lesiones.

Este es el relato de los hechos que creen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que defiende a los hijos de la fallecida. Esta última parte considera que se ensañó con la anciana para extorsionarla y conseguir que le revelara dónde guardaba la droga su hijo (en la casa la policía encontró después más de 700 gramos de hachís).

Contradicciones

Fue lo que declaró además el acusado ante la Guardia Civil cuando fue detenido y después en sede judicial. En cambio este lunes, en el juicio, aseguró que no se acordaba de nada: «Tengo nublados de cosas que no me acuerdo de aquella noche, no sé por qué fui (a casa de la víctima), no sé por qué la golpeé», dijo al fiscal. Contó al tribunal que es consumidor de drogas desde los trece años, algo que compartía con su mujer, de la que ya se ha divorciado.

La convivencia con ella no era buena cuando ocurrieron los hechos porque le había confesado que él había mantenido relaciones extramatrimoniales con terceras personas. Por eso cree que su exesposa le drogó por venganza. Dice que realizaba «budú y misas negras» con una amiga (recuerda uno con una cobaya, pelo de su mujer y fotografías), a la que le gustaba «enredar» con la ayahuasca (bebida tradicional indígena que genera efectos alucinógenos).



«Estaba colocado»

Él cree que su mujer se la echó unos días antes del asesinato en la comida o en la droga que consumía y que eso fue lo que le provocó ese estado de enajenación. «Notaba que estaba colocado, pero no de la droga, era otra sensación», apuntó. Esos días llegó a escribir dos notas con las letras al revés.

Esto se unió, afirmó, a que la noche del crimen tomó también drogas porque su mujer se había marchado de casa con uno de sus hijos, lo que le provocó un estado de ansiedad que intentó calmar consumiendo. «Estaba dentro de mí Satán. Petra (la víctima) no tenía la culpa y se llevó el pato», afirmó a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés. Dice que se arrepiente de lo ocurrido porque apreciaba a la fallecida.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan 25 años de prisión por el delito de asesinato y su defensa, que se le aplique la eximente de enajenación mental y de intoxicación; y que sea internado en un centro psiquiátrico. El juicio, que se celebra por el tribunal del jurado, continuará este martes.