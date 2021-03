La (no) mina de Cáceres

La fábrica de baterías de Cataluña no se nutrirá del litio de la sierra de la Mosca de Cáceres, respondió hace una semana el alcalde, Luis Salaya, a una pregunta sobre su valoración del anuncio que un día antes había hecho la ministra de Industria, Reyes Maroto, de que una fábrica de baterías promovida por un consorcio público-privado se instalaría cerca de Martorell. En su respuesta, el alcalde defendió los intereses de Cáceres ante una repetición de la historia de que las regiones más ricas se llevarían los recursos de las menos desarrolladas. Estoy de acuerdo con la contestación. Pero, ¿de qué mina se extrae litio en Cáceres? No hay ninguna mina. Y no es totalmente seguro que la fábrica esté en Cataluña, solo un día después desde el mismo ministerio se vino a decir que ‘cerca de Martorell’ es un marco tan amplio que puede llegar hasta Valencia. Se polemiza sobre una fábrica que se podría nutrir de un litio que saldría de una mina que ni está ni estará en la sierra de la Mosca de Cáceres.

Es muy negativo y triste para una ciudad con más de 9.000 desempleados que se pierda una oportunidad de desarrollo como es un complejo minero-industrial. Pero, pese a ello, la mina en Valdeflores no se va a hacer, aunque lo dijese Ursula Von der Leyen, lo prometiese Pedro Sánchez o lo ordenase Fernández Vara.

Sin embargo a este proyecto se le continuará dando vueltas durante meses y años y se seguirán publicando infinidad de informaciones, especulando en la prensa regional y nacional (en ocasiones en esta última con enfoques que resultan ridículos).

No se hará por la misma razón que se ha repetido innumerables veces en los últimos cuatro años: es una locura y un riesgo un proyecto de estas características, tamaño y condiciones pegado a la ciudad. Tal vez lo mejor es que alguien, de una vez por todas, dé el paso de judicializar este asunto y que nos vayamos ahorrando trámites porque este expediente acabará en un juzgado. En el hipotético caso de que por parte de la Junta se otorgase la concesión de explotación, esto terminará en los tribunales, lo mismo que acabó el disparate del residencial Universidad, una ilegalidad que luego hubo que regularizar, e igual que pasó con Valdecañas.

Que no prospere Valdeflores por el sitio en el que se proyecta, no quiere decir que no puedan desarrollarse proyectos mineros-industriales en otros lugares de un municipio como el de Cáceres (que es casi tan grande como Guipúzcoa), en los que también haya litio, siempre que se cumplan todos los condicionantes medioambientales. No se puede dar un portazo a otras iniciativas que conlleven la creación de empleo. Si el proyecto de Valdeflores se enfrenta con un rechazo social en Cáceres, es por su cercanía a la ciudad. Esa es la discusión. No entenderlo es no comprender nada de lo que está pasado con esta historia, de la que se puede polemizar todo lo que se quiera para llegar a nada.

Salaya lo explicó en la entrevista que este sábado publicó este diario. Dejó claro otra vez que no habrá mina por su ubicación. Pero en lo que le faltó claridad fue en la defensa de que toda la cadena de valor y transformación, ya se saque el litio de Cañaveral o de cualquier otra iniciativa que pueda desarrollarse en el municipio, esté cerca del lugar de extracción, en este caso en la provincia de Cáceres, que necesita, igual o más que Badajoz, de actividad. Esa fábrica de baterías público-privada y otras deberían estar cerca de Cañaveral si realmente es de ahí de donde sale el litio en España o de Cáceres, si el otro proyecto pendiente de autorización fuese viable. Hay suelo suficiente, posibilidades para abrir empresas subsidiarias y buenas infraestructuras, al menos viarias.