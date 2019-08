«No pude compulsar el título de mi hija, la UEx está de vacaciones»

Un padre por ayudar a su hija hace cualquier cosa y, ¿qué esfuerzo supone llamar a la universidad en la que estudió para informarse sobre cómo compulsar un título?: Ninguno. Sin obtener información alguna, ni tampoco respuesta por teléfono, Justo Carrero Fondón, el padre de una graduada por la Universidad de Extremadura, se personó ante el rectorado de Cáceres para compulsar el título de su hija, ya que va a matricularse de un máster en otra comunidad y necesita ese documento. La joven está recuperándose de una intervención quirúrgica y no podía acudir a por el escrito.

Título en mano y las autorizaciones correspondientes de su hija, que le otorgan el poder de poder solicitar la compulsa, se trasladó ayer desde Arroyo de la Luz hasta la parte antigua de Cáceres, donde se encuentra el rectorado. Para su sorpresa se encontró un edificio cerrado y otro «vacío». «Servicios centrales, cerrado. En el rectorado no había nadie de la universidad, solo un trabajador de una empresa externa que me informó de que la institución cerraba sus puertas hasta el 19 de agosto», relata a este diario.

Justo Carrero únicamente reclama un aviso previo de las vacaciones o la presencia de servicios mínimos para realizar este tipo de trámites. «Cuando descuelgan el teléfono y una teleoperadora dice que los operadores están ocupados, también podrían avisar de que no regresan hasta mediados de agosto», sostiene. Lo mismo opina de la web. «Si lo indicaran, no tendría que haberme desplazado. Se trata de un asunto académico. Yo lo que quiero es que esta situación no se repita», apostilla. Este periódico intentó contactar con la UEx y no obtuvo respuesta.H