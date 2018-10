Ha paseado su palmito por Cáceres el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que, dicho sea de paso, sigue teniendo maneras de presidente. Lo ha hecho ante un auditorio reducido elegido por el Club Rotary, que preside Ignacio Ferrer y que auspició el acto en el Barceló V Centenario. Vino Ibarra la semana en la que el PP ha desatado la polémica por los 7.000 euros que la diputación ha gastado en un libro suyo. La pregunta es: ¿hubiera hecho tanto ruido el Partido Popular si los de Charo Cordero hubiesen comprado un libro de Aznar?

Ibarra ofreció la conferencia ‘A mí que no me vengan con cuentos’ para desmontar las teorías secesionistas de Cataluña, de las que tiene mucha culpa ese nacionalismo español que premió a los de Pujol para que ellos siguieran siendo ricos y nosotros, pobres. A Ibarra no le gusta hablar de Extremadura porque sabe que todo lo que diga se volverá en su contra, pero eso sí, recordó que cuando él se fue dejó una región con más de 60.000 empresarios, confesó que si Cáceres no tiene aeropuerto internacional fue porque coincidió con su marcha de la presidencia, pero que debería construirse, (que si ha fallado el de Castellón no tienen que fallar todos). Y para terminar: hubiera autorizado la mina de litio si la empresa se hubiese comprometido a fabricar aquí las baterías porque el litio, ya saben, es el petróleo blanco.

Entretanto, y por mucho que algunos renieguen, Elena Nevado sigue siendo la musa del peperío. Parecía estos días apocada, pero cuando alza la voz calla a más de uno, de fuera y dentro de su partido. “La Junta castiga a Cáceres, basta ya”, gritó airada para recordar que no se ha ido. Como tampoco se han ido las exposiciones en Nevacam, ni Maika Cortés, que cumple un año al frente del bar ‘Las macetas’ mientras Raquel Palma brilla en Tele 5 (anoche presentó en Gran Teatro su ‘Pasaporte a Nueva York’, musical dirigido por la estupenda actriz Cari Antón). Por cierto, ¿se imaginan que algún día podamos volar a NY desde La Cervera? Pues eso, tal como está hoy el patio, a mí que no me vengan con cuentos.