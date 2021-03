«Nos acercamos peligrosamente a cifras preocupantes», dice Salaya

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pero qué esperaba usted señor Alcalde si con su beneplácito y con el de la Junta de Extremadura somos una de las dos comunidades de la península no confinadas y por casualidad limítrofe con Madrid, la otra que está igual. Qué esperaba si somos el patio de recreo de Madrid desde Navidades. Es que la gran afluencia de madrileños que llevamos durante muchos fines de semana no va a tener consecuencias? Ah, que no lo sabía, pues ya lo entiendo, por eso se permite el lujo de culpar y advertir a la población cuando las decisiones las toman otros.