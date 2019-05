«Nos han ayudado a comprar un nuevo carrito a mi hijo Román»

En cuestión de segundos se quedaron sin nada. Juan José Domínguez y María Mercedes Muñoz lo perdieron todo en el incendio de su vivienda, el jueves de la semana pasada. Esa tarde él estaba trabajando y ella se encontraba en casa con su hijo Román y una amiga. En el salón tenían encendido un brasero pero ellas estaban en la cocina cuando comenzó a oler a quemado. Al llegar al salón las llamas ya habían devorado parte de esta dependencia. Cogieron en brazos a Román y salieron a la calle. Llamaron a los bomberos pero a su llegada el fuego había arrasado con todo: Muebles, ropa y enseres personales están inservibles. De todo, lo que más preocupa a esta pareja es la pérdida del carrito y el asiento ortopédico que utiliza su hijo, que nació con parálisis cerebral (tiene tres años).

Al día siguiente una ola de solidaridad inundó el barrio de Pinilla, donde residía la familia (el incendio, como contó este diario, ocurrió en la calle Divino Morales). Los bares Versalles y Benidorm, en la avenida Héroes de Baler, han colocado huchas para recaudar fondos y poder ayudarles. También se ha hecho lo mismo en el bar El Patio (en la avenida de la Bondad), donde trabaja Juan José. El suyo es el único sueldo que entra en casa, ya que María Mercedes se ocupa las 24 horas del día a cuidar de su hijo.

La idea surgió de una clienta de este último local, que compartió una carta a través de las redes sociales solicitando colaboración: «En el momento del incendio la vivienda no tenía seguro por no poder afrontar los pagos, al igual que otros muchos pagos, porque las cosas que necesita el niño son muy caras y para esos padres lo primero es su hijo», dice. Y añade que «poniendo todos un poquito podemos ayudar mucho» para lograr que esta familia «se levante del gran palo que han sufrido».

Han hecho falta solo dos días para recaudar el dinero suficiente para poder comprar el carrito especial que necesita el niño para poder desplazarse. No camina y desde el incendio solo puede salir a la calle sobre los brazos de sus padres. «Lo que les ha pasado es una desgracia, pero te tienes que quedar con lo bueno, la gente se está volcando y no sabemos cómo agradecerlo porque ha salido de ellos, nosotros no hemos pedido nada», comenta la madre de Juan José, Montaña Román.

El ayuntamiento les ofreció una vivienda en régimen de alquiler tras lo sucedido, pero han preferido instalarse en casa de la madre de Juan José, para que el pequeño no note tantos cambios. «El niño está un poco descolocado. No habla pero tiene una mirada con la que te dice todo, aún así no pierde la sonrisa», añade su abuela.

Ayer además un grupo de empresarios de la construcción acudieron al bar en el que trabaja Juan José para mantener una reunión y buscar la fórmula de poder ayudar a la familia en la rehabilitación de la vivienda, que está inutilizable.