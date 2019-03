Una nueva campaña premia las compras en el comercio cacereño

Yo no quiero premios, ni rifas ni sorteos. Quiero un comercio en que a uno lo traten bien, tenga variedad de productos y de tallas, horarios acordes con la realidad de una ciudad turística, un comercio con el que no tengas que pelearte para que te den el ticket de compra o hacer una devolución, donde haya dependientes profesionales y no tanta gente (sobre todo chicas) malpagada que te muestra su disgusto a la mínima y que se preocupa más de hablar por teléfono que de atender, un comercio donde los precios sean adecuados y no te encuentres productos a más del doble de precio respecto a "grandes ciudades" como Don Benito o Badajoz, un comercio que se preocupe de vender al cliente y no conformarse con su clientela cautiva...Pocos son los que se esfuerzan en hacer eso, pero aún queda mucho por hacer en el comercio pequeño.