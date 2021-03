Nueva oportunidad para el aeródromo

Siempre de agradecer el “apunte” de José Luís Bermejo. El problema es que cada vez nos conformamos con menos. Basta con leer con atención el documento que se ha publicado para comprobar que esto se trata de una pista y poco más. Lo demás vendrá algún día, quizás nunca. Y si viene, habrá que seguir tramitando cosas. Ni siquiera se contempla el tráfico de pasajeros. Y aún así nos frustraremos cuando se siga demorando por problemas burocráticos o porque sencillamente no hay dinero, pese a que esta cosa se encuentra a años luz de nuestras necesidades y aspiraciones. Aquí hace tiempo que no sabemos lo que queremos, o desde luego no lo exigimos. No es de extrañar que nos aguantemos con lo que venga. Como si esta pista que quieren hacer en medio del campo de verdad sirviera para algo.