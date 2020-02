Nueva tentativa para restaurar dos de las torres cacereñas menos conocidas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

"mismo proyecto y mismo presupuesto" vaya ayuntamiento.... Me parece increible que no se intente liberar la muralla y torres de edificaciones. Esto permitiría su mejor obersación , su visita y recorrido, ademas de su conservación. Supondria una recurso turistico como lo es en otras ciudades (Avila, Lugo, Toledo,...). Es la intervención más importante que se va llevar a cabo en la muralla desde hace muchisimo tiempo, si no se realiza ahora nunca se hará, pues el coste sería mayor. Que poca ambición y cariño para nuestro patrimonio. Eso sí, dinero para peatonalizar calles de dudosa utilidad para eso sí tenemos.