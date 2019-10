La nueva unidad de psiquiatría gana espacio y tendrá un hospital de día

La ciudad tendrá por primera vez un hospital de día de psiquiatría. Aún no se ha puesto en marcha pero estará ubicado en el hospital San Pedro de Alcántara, centro al que se ha trasladado hace una semana el servicio de hospitalización de la unidad mental. Estará asistido por psiquiatras, personal de enfermería, terapeutas y psicólogos y su objetivo es que los pacientes que reciban el alta hospitalaria continúen con un control en este centro de día que ayude a reducir así el porcentaje de reingresos. Pasarán allí la jornada diurna y regresarán a casa a dormir. Es una forma de vigilar que siguen su medicación y de conseguir una rehabilitación. «Con ellos hay que trabajar la concienciación de la enfermedad, los autocuidados, hay que ayudarles a recuperar las relaciones familiares y a normalizar su vida», señala la coordinadora de Salud Mental de Cáceres, Julia García.

Mientras se adapta parte del materno infantil para poner en marcha este hospital de día, al San Pedro de Alcántara se ha trasladado ya la unidad de hospitalización de psiquiatría, que se ubica en la antigua planta de Tocología (también en el materno infantil). El servicio, según indica el coordinador de la unidad, Juan José Molina, está atendido por cuatro psiquiatras y los enfermeros. Tiene espacio para trece habitaciones (cuatro de ellas individuales) y por primera vez se ha reservado una para los menores de edad, que se decorará con vinilos infantiles (un 3% de los ingresados son adolescentes y en la región no existe hospitalización infanto-juvenil). Esta es otra de las mejoras del nuevo espacio, ya que en el Nuestra Señora de la Montaña las habitaciones llegaban a tener hasta cuatro camas. En estos momentos hay 16 ingresados.

La planta se ha diseñado principalmente para ganar en seguridad para el enfermo. La entrada está siempre cerrada con llave, igual que las habitaciones vacías y las consultas médicas (aquí los psiquiatras pasan consulta en la misma planta, se han construido donde antes se ubicaban los lavaderos para bañar a los recién nacidos). Y la sala de control de enfermería está cubierta por cristales, donde se ha instalado además un sistema de videovigilancia que controla todas las zonas comunes y las habitaciones de los enfermos más graves. Las puertas de las habitaciones cuentan con un ojo de buey y todos los cristales de la planta son irrompibles. En las habitaciones no hay taquillas, porque los pacientes no pueden llevar consigo sus pertenencias, y en los baños las alcachofas de las duchas no tienen cables, para evitar ahogamientos.

ZONAS COMUNES / En la planta cuentan además con una zona común con televisión, sofás y libros (las habitaciones no tienen un televisor individual) y con una sala de terapia donde se van a realizar terapias de grupo, terapia ocupacional, musicoterapia y otras actividades que ayuden a los pacientes a recuperarse y a pasar el día. Ellos están siempre solos, ya que las visitas únicamente se reciben por las tardes.

Por primera vez la unidad contará con un espacio exterior que los enfermos podrán utilizar para tomar el sol y pasear. De esta manera se habilitará una cubierta a modo de terraza, que tendrá salida desde la propia planta.

Con el traslado, además, los ingresados han ganado en calidad asistencial, según afirma la coordinadora de Salud Mental. «Nos ha dado pena dejar el Virgen de la Montaña pero aquí estamos más integrados con el resto de servicios médicos y al lado de neurología», señala. Por el momento el Nuestra Señora de la Montaña continúa abierto, hasta que se traslade Alergología.