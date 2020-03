Una nueva vida en las manos

Una nueva vida. Es lo que busca Juan Luis Orozco. Hasta ahora la suya ha sido sobre los escenarios de todo el mundo con la viola entre la manos pero una enfermedad degenerativa le obliga a bajarse de ellos y buscarse otra. Él ha decidido hacerlo con una de sus aficiones, la escultura. Para ello, ha abierto una campaña de crowdfunding para financiar una futura escuela de modelismo en la ciudad.

Lo cierto es que él siempre quiso ser músico. Primero empezó con el piano y luego se pasó a la viola. En su carrera ha tocado con la Real Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, la Camerata Schweiz, o la Luzerner Chamber Orchestra, se ha formado en Suiza e Italia y ha sido profesor en los conservatorios de Cáceres y Cantabria.

Reconoce que toda su vida ha sentido dolor. «Los músicos tenemos muchos dolores a causa del sobre esfuerzo pero yo vi que no eran normales». Visitó médicos que le diagnosticaron contracturas o tendinitis. Fue 2017 el año que lo cambió todo. Con 32 años y tras tocar varias semanas en diferentes orquestas, volvió a pedir que le hicieran pruebas y finalmente dieron con su diagnóstico: distrofia muscular facioescápulohumeral, una afección que genera debilidad progresiva y dolor crónico. No tiene cura ni tratamiento.

Asegura que la noticia fue «dura» desde el punto de vista emocional pero también desde el laboral porque suponía decir adiós a lo que había sido hasta ahora. Tuvo que buscar alternativas. «A mí me gustaba coleccionar figuras de modelismo y pensé ¿por qué no puedo hacerlas yo?, me apunté a una escuela en Madrid, era una vía de escape». Son Goku, Sailor Moon, los personajes de Estudio Ghibli, Hannibal Lecter, Freddie Mercury y hasta el mismísimo Batman forman parte de las estanterías. «Era una vía de escape». Tanto es así que buscando salidas laborales pensó en abrir su propio estudio para enseñar a los cacereños a modelar. Hasta el momento, con la campaña ha recaudado algo más de 1.400 euros que pretende destinar a su futuro Estudio Arkham, que toma nombre en honor a la ciudad que creó Lovecraft. Su propósito es abrir en el próximo curso. Su futuro sigue estando en sus manos.