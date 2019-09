Nueve hosteleros de La Madrila irán a prisión al no lograr los indultos

El Estado ha denegado ya el indulto a nueve de los once hosteleros condenados por el caso de los ruidos de La Madrila. Fuentes judiciales confirmaron ayer que el Ministerio de Justicia, además de negar esta medida de gracia a los gestores de Down y La Belle, tampoco se la concede a los de Maquiavello (lo regentaban dos hermanos), Latino’s, La Cuerda, Submarino, Sugar y uno de los que se encargó de Tacones. Las mismas fuentes aseguran que a lo largo de esta semana los empresarios recibirán la notificación en la que se les informa de la denegación y la ejecutoria de sentencia. Una vez recibido este último documento se les concederán diez días de plazo para ingresar en un centro penitenciario del país (lo lógico es que entren en la prisión de la ciudad).

Falta aún por conocerse el resultado de las solicitudes de indulto que presentaron otro de los propietarios de Tacones (el único condenado que no había pagado las indemnizaciones por no poder hacer frente a ellas y el que tiene la condena más alta) y el del Barroco. Lo que no se ha podido confirmar es si el Consejo de Ministros todavía no ha debatido las mismas o si, por el contrario, ya las ha estudiado pero aún no ha remitido al juzgado la resolución. En cualquier caso se espera que, como el resto, el Estado también deniegue estos dos indultos.

Cabe recordar que los once hosteleros fueron condenados a penas de dos años y tres meses de prisión (salvo uno de los propietarios de Tacones, que debe cumplir dos años y nueve meses) por un delito de contaminación acústica que cometieron hace ya una década. Por este caso también fueron condenados la exalcaldesa, Carmen Heras, y el exconcejal, Carlos Jurado, pero ellos no deberán entrar en prisión al ser sus condenas inferiores a los dos años de cárcel (en concreto, un año y nueve meses de prisión).

Tanto los hosteleros como Heras y Jurado estaban ya cumpliendo parte de la condena (desde el mes de enero), ya que también fueron inhabilitados. Así, de los once empresarios, dos no pueden dedicarse a la hostelería durante un año y nueve meses; seis, un año y medio y dos, un año. Heras y Jurado fueron inhabilitados por la sala a ocho años y medio para cargo público.

TRES MESES MENOS / En realidad los hosteleros habían solicitado que se les concediera un indulto parcial, con el objetivo de que la pena se redujera a dos años y poder eludir así la cárcel (siempre y cuando la titular del Juzgado de lo Penal Número 2 lo aceptara). Sus letrados se muestran sorprendidos: «Personalmente sí esperaba el indulto parcial», reconocía ayer Ángel Luis Aparicio, que defiende a cinco de ellos.

La resolución ha llegado además mucho antes de lo previsto y la firma un Gobierno en funciones. Para tomar la decisión, como se hace con todos los indultos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido en cuenta los informes del Ministerio Público y del Juzgado de lo Penal Número 2, ambos contrarios a que se concedieran los indultos. Por su parte la acusación particular, que representa a la asociación Cacereños contra el ruido, colectivo que interpuso la querella que terminó en este proceso judicial, se mostró partidaria a conceder a los condenados esta medida de gracia siempre y cuando hubieran pagado las indemnizaciones y las costas. Todos, salvo uno, han abonado la responsabilidad civil, pero las costas solo las ha satisfecho uno.

Por otro lado la plataforma Yo también hice ruido en La Madrila, que se creó para apoyar a los hosteleros cuando fueron condenados, ha decidido finalmente no llevar a cabo ninguna acción. Lo hace para respetar a los empresarios: «Por deseo expreso de los hosteleros implicados en el caso de los ruidos de La Madrila la plataforma se abstendrá de hacer ninguna acción de ninguna índole», informaron ayer a través de las redes sociales.

Desde que se conoció la denegación de los indultos son muchos los que han mostrado su indignación a través de las redes y también en el perfil de este colectivo. Precisamente aquí comenzó a gestarse la realización de una concentración para mostrar el rechazo a esta decisión y el apoyo a los hosteleros. Nada de esto se llevará a cabo. Los empresarios quieren que este trago pase cuanto antes y pasar página.