El nuevo hospital tendrá una cafetería bajo carpa antes del mes de noviembre

El nuevo hospital tendrá una cafetería provisional bajo carpa antes del mes de noviembre. El montaje se ha llevado a cabo esta semana y permitirá albergar en su interior, además de un espacio con mesas y sillas para que los usuarios puedan comer, una cocina donde elaborar los menús. Su instalación era una de las exigencias que hizo el Servicio Extremeño de Salud (SES) a la empresa adjudicataria de la cafetería, Servicios hosteleros 13, ante las quejas recibidas por los usuarios, que para comer un plato caliente necesitan ahora coger el coche pues lo más cercano es el campus.

Como la del nuevo complejo aún no está construida, para ofrecer comida a los usuarios y familiares de pacientes la empresa instaló una cafetería provisional con mesas y sillas en la planta semisótano. En cambio en este espacio no se podía cocinar por lo que la comida se transportaba desde el San Pedro de Alcántara. La mayoría de los menús eran platos fríos o bocadillos. Se sirven además cafés y desayunos. La carpa permitirá que la comida pueda elaborarse en el mismo espacio pero solo tiene permiso para estar como máximo seis meses.

Como informara este diario, la obra aún no cuenta con la licencia municipal, que la está tramitando. No es que se haya retrasado en conceder el permiso, sino que no recibió el proyecto hasta finales del pasado mes de septiembre por lo que los técnicos no habían podido analizarlo hasta entonces. Una vez que este se otorgue podrá comenzar la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses (este empezará a contar cuando se conceda la licencia municipal), por lo que no estará lista antes del mes de marzo.

La empresa que se encargará de gestionarla es veterana en la hostelería. Es la responsable de la cafetería del San Pedro de Alcántara y de otros dos restaurantes en la capital cacereña. La del nuevo hospital tendrá un aire moderno, muy diferente a la imagen de las cafeterías del Nuestra Señora de la Montaña y del San Pedro de Alcántara.

Contará con mesas altas y bajas y con aforo para unas 200 personas. Como novedad dispondrá de zona wifi y de una biblioteca para que los familiares puedan leer libros, revistas o periódicos. Ofertará menús diarios con tres o cuatro platos a elegir, además de bocadillos y platos combinados a precios populares.