A lo mejor esta obra sí se convierte en realidad, por tratarse del centro. Pero no todas son iguales. Desde la primera semana de enero deberían estar las máquinas abriendo zanjas en el barrio de Llopis Iborra, para renovar la red de saneamiento, que no se toca desde que aquel obispo ideó el barrio y por aquí no se ha visto a un solo obrero con pico y pala. Unos nacen con estrella y otros estrellados.