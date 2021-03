Obras de asfaltado en la avenida de España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Insoportable ayer el tráfico en calles como Ronda del Carmen y Reyes Huertas, por los desvios ocasionados al cortarse la circulación en los alrededores de la Fuente Luminosa. La mayoría de los conductores no estaban avisados de estos cortes, y hubo que realizar largos rodeos para llegar al lugar deseado y perder mucho tiempo y combustible. Para agravar más la cosa se corta al tráfico la Avenida Virgen de la Montaña desde su confluencia con Periodista Sánchez Asensio sin necesidad, pues pudo hacerse a la altura de la Subdelegación del Gobierno y reducir las molestias. A todo ello se une que sigue cortada la Avenida del Brocense entre la plaza Colón y el pabellón Serrano Macayo de forma absurda, pues no habría el menor inconveniente en abrir el carril derecho dirección a la Ciudad Deportiva, pero se ve que las calles no son de todos, son de algunos ciudadanos con el consentimiento de las autoridades y policia locales.