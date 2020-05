Las obras en el cementerio cacereño se reinician tras cinco meses paradas

Las obras de construcción de nichos en la parte nueva del cementerio se han reanudado esta semana. Ha sido una adjudicación a Construcciones Daro Royo con un trámite de urgencia y por un importe de 87.000 euros. Se ha realizado esta adjudicación sin que aún se haya resuelto el anterior contrato al estar pendiente del dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura. No se construirán la totalidad de los nichos previstos inicialmente, eran 216, sino solo la mitad. El plazo de ejecución es de tres meses.

El primer contrato se adjudicó en diciembre de 2018, la obra no se inició hasta el verano y en noviembre se paró. La empresa que la estaba ejecutando, que había llegado a un preacuerdo con la adjudicataria, la paralizó en noviembre al no tener garantías de que iba a cobrar. La suspensión dejó a Cáceres sin nichos nuevos, tampoco hay columbarios, y se están utilizando los del camposanto cuyas concesiones no se renuevan y que se acondicionan.

El ayuntamiento ha recurrido a la comisión jurídica para resolver el contrato con la adjudicataria inicial, Orizontia, pero el dictamen, después de que la comisión pidiera más información, de este asunto se retomará cuando se levante el estado de alarma o el órgano competente decida el levantamiento de la suspensión por razones justificadas, según informó la Junta. El alcalde, Luis Salaya, y el concejal Andrés Licerán visitaron el pasado jueves las obras coincidiendo con su inicio. Licerán explicó que una vez resuelto el contrato con Orizontia se procederá a la liquidación de ese contrato y posteriormente se afrontará lo que falta de esta fase de la ampliación.