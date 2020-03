Ocho de cada diez empresas tienen menos de dos empleados en Cáceres

Cáceres cerró 2019 con un aumento en el número de empresas. Por tanto, el nuevo año ha comenzado con noticias halagüeñas, puesto que la provincia ha vuelto a alcanzar los 25.738 negocios, una cifra que no se lograba desde el ejercicio 2010. Pero es cierto que esta recuperación no acaba de consolidar un tejido empresarial medianamente fuerte en la geografía cacereña, y no lo hace porque según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi seis de cada diez empresas (56%) no tienen ningún trabajador. Si se amplía un poco la horquilla, 8 de cada 10 (82%) cuentan con dos asalariados o menos. Una fragilidad que hace a los negocios cacereños vulnerables, sobre todo en épocas duras como la derivada del coronavirus. Probablemente frenará esa pequeña senda de recuperación que vivía la economía provincial.

Efectivamente, los distintos sectores crecieron en Cáceres hasta el año 2008, cuando se alcanzó el techo histórico de las 26.494 empresas. La fuerte crisis invirtió la tendencia y comenzó a bajar sin freno hasta el año 2014, en el que la provincia no llegaba a los 24.300 negocios. Desde ese momento se produjo un repunte hasta los 25.389 actuales. Pero también es cierto que han aumentado sobre todo las empresas con menos mano de obra, las que menos empleo ofrecen. De hecho, el porcentaje de ellas sin asalariados en 2019 fue el mayor de los tres últimos años (56%). Únicamente 37 firmas de la geografía cacereña (el 0,1%) superan los 100 trabajadores.

Por sectores, según el INE, la industria mantiene su escasa representación en la provincia de Cáceres con solo 1.757 empresas. La construcción sí tiene un peso mayor, 3.867, pero no acaba de recuperarse porque la obra nueva sigue parada. El comercio, el transporte y la hostelería son realmente importantes en la economía cacereña, son sus auténticos motores, con un total de 10.849 negocios. También tienen peso las actividades profesionales y técnicas con 3.300 firmas. Otro segmento fuerte lo forman las empresas privadas dedicadas a la educación, la sanidad y los servicios sociales, que suman 1.901. Ya por detrás se sitúan las actividades inmobiliarias, con un total de 778; las actividades financieras y de seguros, con 560; y las actividades de información y comunicaciones, con 248. Como se aprecia, el sector servicios es abrumadoramente mayoritario en la provincia, pero lo forman pequeñas empresas (bares, comercios...) que por lógica no tienen la misma fortaleza.

NI MEDIO MILLAR/ Así lo explica el secretario general de la Federación Empresarial Cacereña, Pedro Rosado. «Este tejido es absolutamente débil, hablamos de microempresas, una tónica general en Extremadura y especialmente en la provincia de Cáceres. Ni siquiera nos referimos a pymes porque apenas llegan a 50 trabajadores (solo un 0,4% de los negocios cacereños superan esa plantilla), sino a micropymes en su gran mayoría», señala.

«Esto viene ocurriendo históricamente. No hay industria y ésa es la razón fundamental --agrega--. A Extremadura se le relegó de cualquier tipo de posibilidad. La única opción ha sido el Plan Badajoz, que permitió mayores zonas de regadío y el surgimiento por pura proximidad de algunas industrias agroalimentarias. En Cáceres ni siquiera, salvo la zona de Miajadas incluida en dicho plan», detalla el secretario general de la FEC. «Sólo tenemos alguna pequeña agroalimentaria en el norte cacereño, cooperativas y escasas compañías de peso en el entorno de Cáceres como Catelsa, Imedexsa, Herma y algunas de software y teleatención. Lo demás se centra en el turismo, que salvo los hoteles son empresas con poco personal; y en la construcción, que incluye alguna firma con más plantilla. Así, el inmenso porcentaje de la economía cacereña se basa en micropymes», describe.

El problema es que la pequeña empresa también tiene menos recursos para afrontar crisis como la que sobreviene a causa del coronavirus. «Por un lado, al estar completamente identificado el autónomo o pequeño empresario con su negocio, y también sus pocos trabajadores, soportan las circunstancias adversas con un esfuerzo personal. Aguantan la caída de la rentabilidad con un sacrificio propio: se aprietan el cinturón, piden un préstamo, hipotecan su casa...», argumenta Pedro Rosado. Esto les permite adaptarse más fácilmente a las circunstancias del mercado. «Pero claro, tienen una menor protección social y lo vemos con el coronavirus. La prestación para autónomos es pésima, ridícula, y esta circunstancia se va a notar bastante», lamenta.

Al margen de las crisis, las empresas pequeñas tampoco pueden generar mucho empleo, de modo que Cáceres no dará nunca un salto exponencial en número de afiliados a la Seguridad Social. «Para que se produzca un fuerte aumento en el empleo se necesita un cambio en la propia estructura de la economía de la provincia, favorecer un plan de industrialización, y eso no ocurre. Tampoco las fotovoltaicas parecen una solución de futuro que consolide empleo en Cáceres, porque una vez construidas generan pocos puestos. Y tenemos la Central Nuclear de Almaraz, que desaparecerá, y a cambio no se está realizando ningún plan de reindustrialización del campo Arañuelo ni de otra comarca de Cáceres». Pedro Rosado lamenta llegar a una conclusión: «Cáceres está abocada a entrar en la España vaciada».

Existen otros indicadores que evidencian esta floja estructura empresarial y su menor capacidad para generar riqueza y empleo. Según el último estudio publicado en 2019 (con cifras de 2018) sobre ‘Datos Básicos de Movilidad’, realizado por el Sexpe a través del Observatorio de las Ocupaciones, Cáceres perdió ese año 17.119 trabajadores que lograron contratos en otros lugares del país, y se refuerza como provincia emisora de mano de obra, sobre todo a Madrid, Badajoz y Salamanca.

EL RÁNKING

- La provincia cacereña registra 25.738 empresas. De ellas, 14. 412 sin asalariados.

- 7.369 tienen entre 1 y 2 empleados.

- 2.248, entre 3 y 5.

- 847, entre 6 y 9.

- 479, entre 10 y 19.

- 271, entre 20 y 49.

- 75, entre 50 y 99.

- 25 entre 100 y 199.

- 10 entre 200 y 499.

- Solo 2 entre 500 y 5.000.

- Ninguna de más de 5.000.