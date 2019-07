Oleada de solidaridad con el hombre pájaro

No multen al hombre pájaro. Que tan solo pague el gasto de bomberos y policía que se tuvo que mover para él. Y que sus amigos se solidaricen con the Bird Man pagando a escote esos gastos. El Estado plurinacional ya presenta overbooking de tontos, es que ya rebosamos y nos caemos por las orillas. Me incluyo para que no se diga. A mí me gusta subirme a los campanarios para rescatar niños en los nidos de las cigüeñas.