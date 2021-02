Olleta recuerda que la cantera está cerrada y que el suceso pasó fuera

El ayuntamiento anunció ayer que había pedido un informe a la Policía Local sobre los cerramientos y las señalizaciones en la cantera de Olleta. En las inmediaciones de este espacio, aunque en una parcela colindante y fuera del recinto cerrado, se produjo el pasado sábado un accidente entre dos motoristas que chocaron frontalmente, uno falleció. El recinto de la cantera y el lugar del suceso están separados por el camino de Portanchito.

El objeto del informe es conocer si se puede mejorar la señalización de la cantera. Al mismo tiempo ayer se hizo un llamamiento a la responsabilidad, «ya que es un entorno peligroso», según se aseguró en el comunicado difundido por el consistorio, en el que se vinculó el incidente del sábado con otro ocurrido hace más de tres años, en el que murió otro joven, aunque con la diferencia del que el segundo sí pasó dentro del recinto vallado.

Desde la empresa Olleta Torres se recordó ayer que la cantera se encuentra perimetrada y vallada, que se revisa el cerramiento cada cierto tiempo para mantenerlo en condiciones y que si por parte del ayuntamiento se requiere una revisión del mismo, «se revisará». También se apuntó por parte de la empresa que el accidente del sábado ocurrió fuera del recinto vallado de la cantera. Pasó en otra parcela, privada, de la compañía, que está al otro lado del camino público y en la que hay tierras acopiadas.

En las instalaciones que la empresa tiene dentro del recinto de la cantera, lo único que están operativas son las oficinas de la empresa Aglomerados Olleta Torres. La planta, donde se tratan los áridos que se traen de otras canteras, está en Casar de Cáceres, indicaron fuentes de la empresa. El resto de las instalaciones que quedan en las inmediaciones de la falda de la Montaña «se están desmontando», precisaron. En cuanto a la restauración de este espacio, desde la compañía indicaron que cuando llegue el momento se actuará.

En el comunicado, el alcalde, Luis Salaya, indicó ayer que la situación en la cantera es siempre difícil, «y aunque está muy bien señalizada y tiene cerramiento perimetral, al menos en las zonas más accesibles, hemos encargado un informe para valorar si se puede mejorar aún más la situación», indicó el regidor, aunque no se precisa en la nota si el alcalde se refería solo al recinto de la cantera, que ya está perimetrado con un cerramiento y donde no ocurrió el accidente del sábado, o si también a la parcela colindante, donde está el acopio de tierras, que no está cerrada, que linda con el camino de Portanchito y que fue donde ocurrió el choque que causó un muerto y que ha dejado al otro motorista herido grave.



Por parte del ayuntamiento y de la empresa Olleta Torres lamentaron ayer lo ocurrido el sábado en las inmediaciones de la cantera. Según las primeras informaciones difundidas ese día, los dos jóvenes que se vieron implicados en el suceso, de 27 y 29 años, se encontraban realizando «maniobras propias de un circuito de motocross en la zona». En un momento dado, los dos terminaron circulando por la misma pista pero cada uno en un sentido de la marcha, «mientras bordeaban un montón de grava que restaba visibilidad y les impedía ver con claridad lo que sucedía a su alrededor». Circulaban a gran velocidad y terminaron «coincidiendo en el mismo punto, lo que produjo un choque frontal entre ambos que terminó con los dos en el suelo».

Antecedentes de la cantera

La resolución de la alcaldía de 2003 que estuvo en el origen del cese de actividad y cierre de la cantera de Olleta no incluía la restauración de la cantera. Esta orden municipal se basaba en que la empresa explotaba la cantera sin licencia de apertura y por tanto resolvía que había que proceder a la paralización y clausura de la explotación y de la planta de aglomerados en caliente.

La decisión municipal fue ratificada por el TSJEx en la sentencia de 2007 que desestimó el recurso que presentó la empresa que entonces explotaba la instalación de extracción de áridos. El Supremo no admitió a trámite el recurso de casación que se interpuso, dando lugar al cierre de la explotación.

El ayuntamiento autorizó en 2015 el desmantelamiento de la cantera y la retirada de los acopios depositados. La Junta anunció en 2017 que se iba a requerir a la empresa propietaria de los terrenos que acometiera el plan de restauración de la cantera.

Imagen de la cantera desde el exterior del recinto vallado. Foto Silvia Sánchez Fernández