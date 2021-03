La ONCE anima a usar las tecnologías sin abusos

Los colegios El Tesoro de Aliseda y Santísimo Cristo de la Salud, y el IES Jaranda, han sido los ganadores de la fase provincial (Cáceres) del 37 Concurso del Grupo Social ONCE. Esta edición ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso, que puede conllevar riesgos. Han participado 2.757 escolares de 35 centros de la provincia, bajo el lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’.

La iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.