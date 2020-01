La oposición cacereña pide que se aclaren los pormenores urbanísticos del proyecto de Nepal

La oposición al completo en el Ayuntamiento de Cáceres se ha pronunciado este jueves sobre la construcción de un templo budista en la ciudad apoyando a priori la iniciativa pero pidiendo claridad en el proceso urbanístico. Los partidos hablaron de que será necesaria una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para cambiar el uso de la parcela donde se podría ubicar el templo.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha manifestado: «No conocemos el proyecto técnico ni la ubicación y si hay que hacer modificaciones del PGM o si la Junta de Extremadura se decantará por un PIR». Mateos, según recoge Europa Press, recuerda que el Ayuntamiento de Madrid lo rechazó porque veía que «era un pelotazo urbanístico en el centro de la capital».

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, considera que «debe estar correctamente valorado». Cs apoyaría la modificación del planeamiento urbanístico «siempre y cuando» los informes de los técnicos sean favorables, «todo esté en orden desde el punto de vista administrativo y no se incurra en ninguna ilegalidad». A la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, le «preocupa» el proceso urbanístico.

El concejal no adscrito Francisco Alcántara echa en falta que «haya una planificación estratégica de búsqueda de oportunidades porque esto ha sido a salto de mata». El otro edil no adscrito, Teófilo Amores, no ha puesto reparos: «Estoy absolutamente a favor del tema», ha dicho.

De momento, los pormenores económicos del viaje a Nepal se desconocen. Este diario preguntó al ayuntamiento sobre este extremo sin obtener respuesta.