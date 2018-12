La oposición tumba el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres y se prorroga el de 2018

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Cáceres para 2019, que ascendían a 70,5 millones de euros, no han logrado salir adelante en el pleno ordinario, ya que los grupos políticos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú-Podemos) han tumbado las cuentas sumando catorce votos frente a los once del PP, que se ha quedado en minoría y tendrá que prorrogar las cuentas del ejercicio actual.

La concejala de Economía, María Guardiola, ha defendido las cuentas que ha presentado el equipo de Gobierno porque eran "realistas, de marcado carácter social, expansivas y recogían una bajada de impuestos" y ha tachado a la oposición de "tripartito" que se ha unido para "privar a los cacereños de unas cuentas inversoras".

Guardiola ha mostrado su "decepción" por la postura de los tres grupos de la oposición que ha calificado de "irresponsables" y achaca su decisión que cree que se ha tomado teniendo en cuenta las próximas elecciones municipales de mayo de 2019.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Cáceres se ve abocado a prorrogar las cuentas del ejercicio 2018, lo que, según Guardiola, no impedirá una "buena gestión" de los recursos, por lo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los cacereños ya que saldrán adelante los proyectos debido a las modificaciones puntuales del presupuesto actual.

Postura de la oposición

Desde la bancada del PSOE, el portavoz Luis Salaya ha asegurado que han votado en contra del presupuesto porque "es irreal", ya que "está inflado en más de cuatro millones de euros", porque bajando el IBI se aumenta en tres millones la recaudación por este impuesto. También ha criticado que se prevé el ingreso de un millón de euros de enajenación de parcelas que nunca llegan.

"Es un documento electoral más que un verdadero presupuesto", ha asegurado Salaya que, no obstante, se ha comprometido a aprobar las modificaciones presupuestarias que se realicen para poder llevar a cabo las propuestas de los vecinos incluidas en los presupuestos participativos. "Esto es una constatación de que no han sido capaces de mantener a nadie a su lado en esta legislatura fruto de los incumplimientos que han hecho de los acuerdos a los que se han llegado", ha espetado el portavoz socialista que ha llamado "mal educada" a la alcaldesa, la cual le ha llamado al orden.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, ha recordado que en esta legislatura la formación naranja ha intentado llegar a acuerdos para dar estabilidad al gobierno, pero no apoyan los presupuestos porque "no solucionan ningún problema de la ciudad", ya que "por mucho que se vendan como buenos", los barrios "están abandonados".

Polo ha criticado las cuentas presentadas para 2019 porque se recogen las mismas inversiones "una y otra vez, sin que se lleven a cabo". "Estos números no se los cree nadie", ha espetado el portavoz que ha arremetido contra la alcaldesa porque, según dice, "tal día como hoy pone la firma en un papel y un mes después lo incumple".

Así, ha recordado que no se ha llevado a cabo "nada" de las propuestas aprobadas en los plenos como el adecentamiento de fachadas del entorno del casco antiguo, el pacto por el empleo, el plan de rescate, etc. "Saber negociar no es llegar, firmar y salir corriendo", ha subrayado Polo, que ha acusado al equipo de Gobierno de "engañar a sus socios" en los acuerdos y por esa "falta de confianza", Cs ha votado en contra.

"La alcaldesa ningunea incluso a los que le votaron a ella", ha espetado Polo. "Hoy se vota la actitud de la alcaldesa durante estos tres años con la oposición. Es usted a Cáceres lo que Susana Díaz a Andalucía", ha concluido.

Desde las filas de Cáceres Tú (Podemos), la concejala Consuelo López, ha reprochado el "trato político" en "plan paternalista" que ha recibido su grupo en estos cuatro años porque "nunca" han tenido en cuenta las propuestas presentadas por la formación morada. "Nos han ninguneado, pero no a nosotros, sino a nuestros votantes", ha espetado la edil, a la que la alcaldesa le ha contestado que "el respeto y el aprecio ha estado, y va a estar siempre presente".

El voto en contra de Cáceres Tú a estas cuentas ha llegado porque en los últimos cuatro años no se han cumplido las propuestas de la formación aprobadas en plenos y porque "hay otra forma de gobernar", ha dicho.

Minuto de silencio

El pleno ordinario ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo y, en el tiempo de ruegos y preguntas, el portavoz socialista Luis Salaya, ha pedido que se recupere de nuevo la convocatoria de este minuto de silencio al comienzo de todas las sesiones plenarias para mostrar el rechazo a la violencia machista.

La alcaldesa ha recordado que este minuto de silencio se sustituyó por la concentración en la puerta principal del consistorio cada 25 de mes pero no hay ningún inconveniente en volver a mantener ese minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género en cada una de las sesiones plenarias.

Finalmente, el pleno ordinario del mes de diciembre ha aprobado también la adjudicación del contrato de servicios de implantación de la plataforma electrónica en el ayuntamiento, y la creación del consejo sectorial del ruido y la aprobación inicial de sus normas reguladoras.