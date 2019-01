La oposición tumba la subvención de 25.000 euros para que haya toros en Cáceres

La oposición en bloque tumbó ayer en la Comisión de Economía una modificación de crédito para dotar con una subvención de 25.000 euros para los festejos taurinos. La decisión, ya conocida desde hace semanas, hizo reaccionar al gobierno de Elena Nevado que aseguró «que nuestra Fiesta Nacional vuelve a peligrar en Cáceres, con las negativas repercusiones económicas que ello conlleva para empresarios y comerciantes».

El Partido Popular insistió en la idea que maneja a lo largo de esta legislatura sobre este asunto asegurando que con ello, «queda evidenciado que el tripartito de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú (Podemos) no es solo antitaurino sino antitodo. Si creen que con ello se perjudica al gobierno se equivocan, perjudican a todos los cacereños y a Cáceres, que parece que no les importa nada», aseveró el presidente de la comisión, Valentín Pacheco.

Durante la sesión de ayer se estudiaron en total cuatro expedientes de modificación de créditos mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, con la finalidad de hacer frente a inversiones y contratos ya adjudicados y comprometidos, tras la negativa del Pleno Municipal a la aprobación de los presupuestos de este año.

Con tres de las modificaciones de crédito el gobierno buscaba hacer frente a las obras en el Museo Municipal (106.000 euros), el arreglo de caminos públicos en mal estado (122.000 euros), la conexión Macondo-Junquillo (340.000 euros), la adecuación y rehabilitación de las pistas de skate (70.000 euros), así como la cofinanciación de la subvención para la rehabilitación de la Muralla (175.000 euros). Se quedaron sobre la mesa.

De igual forma, los grupos de la oposición municipal decidieron dejar encima de la mesa el expediente de ampliación de los créditos del contrato de Parques y Jardines. A juicio de Valentín Pacheco, «lo ocurrido en la Comisión es un acto de irresponsabilidad de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, sin precedentes en el Ayuntamiento de Cáceres».

Para argumentar estas palabras, el primer teniente de alcalde insistió en que los grupos de la oposición han dejado sobre la mesa tres expedientes de modificación de crédito, necesarios para hacer frente a contratos ya adjudicados, lo que puede tener unas consecuencias «nefastas» y hacer que peligren inversiones y subvenciones de gran importancia para la ciudad.

Los grupos de la oposición justificaron ayer por la tarde el ‘no’ porque el equipo de Gobierno «se ha negado a llevar las modificaciones de crédito de forma individualizada, no han querido negociar en ningún momento y únicamente nos quieren hacer responsables de su propia incompetencia y falta de capacidad negociadora».

A la comisión, explicaron, «nos traen paquetes de medidas, en las que en unas podemos estar de acuerdo y en otras no, pero nos hacen votarlas en bloque; y lo que es más grave, con este presupuesto que está prorrogado». La oposición no está en contra de muchas de las inversiones, pero sí con otras. Sobre los toros, el concejal socialista Andrés Licerán recordó que están en contra de subvencionarlos, «porque hay prioridades más urgentes para la ciudad a las que debemos atender, y no vamos a permitir que este dinero se detraiga de las actividades culturales y deportivas de la ciudad».

Sobre este asunto desde CáceresTú, el concejal Ildefonso Calvo, dijo que subvencionar la celebración de corridas de toros, «contraviene el mandato del pleno municipal».