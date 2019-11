La organización del ayuntamiento se embrolla con comisiones de 15 ediles

La operativad de las comisiones informativas del ayuntamiento puede complicarse y su coste incrementarse si finalmente sale adelante la propuesta que hay sobre la mesa: órganos con quince miembros. Esta es la posibilidad que se plantea en el informe de la secretaría general del ayuntamiento sobre el régimen jurídico de los concejales no adscritos, que en esta corporación son tres, una circunstancia que no se había dado en anteriores mandatos. Estos ediles no podrán formar grupo propio ni participar en la junta de portavoces ni en los consejos rectores, pero sí tienen derecho a estar en todas las comisiones informativas. Si lo ejercen, la alternativa que se da en el informe es que las comisiones pasen a ser de quince miembros.

El ayuntamiento tiene tres órganos de decisión o debate en los que se concentra la actividad politica. Hay otros, pero de menor relevancia. Esos tres órganos son el pleno de la corporación local, en el que están los veinticinco concejales de la corporación, la junta de gobierno, formada por los concejales socialistas, que son los que gobiernan, y las comisiones informativas, en las que están representados todos los grupos políticos y concejales no adscritos. Las comisiones dictaminan, no toman decisiones, pero en la práctica es el más importante de los tres órganos porque las principales decisiones que se toman en un ayuntamiento pasan antes por ellas, como los presupuestos, las modificaciones del plan general de urbanismo o los contratos de concesión (agua, recogida de basura, autobús, limpieza...)

El ayuntamiento cuenta en este mandato con siete comisiones, cada una dedicada a una materia o delegación. Las principales son Urbanismo y Contratación y Economía y Hacienda, que en principio se tienen que convocar dos veces al mes. En total serían nueve comisiones mensuales, aunque no todas se convocan.

Actualmente estas comisiones informativas estan formadas por nueve miembros. Lo normal en el ayuntamiento era que estos órganos tuviesen siete. Pero el incremento de grupos políticos ha hecho que en los últimos años aumente el número de ediles. La composición de las comisiones se hace en proporción a la representación que cada grupo político tiene en el pleno.

Al inicio de la legislatura se decidió que el PSOE tuviese 3 miembros en estos órganos (cuenta con 9 concejales en el pleno), 2 el PP (7 ediles en el pleno), 2 Cs (5), 1 Unidas Podemos (3) y 1 Vox (1). Pero en seis meses ha habido cambios. Vox perdió a su edil, Teófilo Amores es concejal no adscrito. Y Cs se ha quedado sin dos concejales, Francisco Alcántara y Mar Díaz pasaron a ser hace una semana concejales no adscritos.

REPARTO / Los tres concejales no adscritos tienen derecho a estar en todas las comisiones informativas. Esto cambia la proporcionalidad de estos órganos. Por eso y para garantizarla la secretaría general propone que pasen a tener 15 miembros (4 PSOE, 4 PP, 2 Cs y 2 UP más los tres concejales no adscritos). La alternativa que da para no sobredimensionar las comisiones y seguir con 9 miembros es que Cs renuncie a uno de sus representantes y que los concejales no adscritos solo participen en las que deseen y pacten entre ellos. Amores, Díaz y Alcántara aseguraron ayer que su intención es ejercer el derecho que tienen y asistir a las comisiones.

Si los tres están en todas, la opción son comisiones de 15 miembros. Esto no supone para los tres concejales no adscritos que vayan a ver incrementada la aportación que reciben por asistir a estos órganos, ya que sus derechos económicos no pueden ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo político de procedencia. En un principio los tres habían pedido la creación de un grupo único y alternarse en las comisiones. Pero el informe del secretario general, apoyándose en la ley de bases de régimen local y en la jurisprudecia del Constitucional, desestima que se pueda crear este grupo.

La asignación económica por asistir a cada comisión es de 108 euros. Tienen derecho a percibirla 17 de los 25 ediles de la corporación municipal, los otros 8 no porque tienen una liberación -sueldo del ayuntamiento- entera o parcial. El incremento de coste en cada comisión dependerá del número de ediles que entren que no tienen liberación.