La orina de los perros en la calle también se tendrá que limpiar

Buenos días Me gustaría que no se generalizase con este tema. Soy propietario de un perro de 40kg, y desde cachorro se le ha educado, por profesional cualificado y por propietarios (mi pareja y yo) para que JAMAS orine en algún sitio que no sea tierra, arena, arbusto, etc. Esta medida es algo básico que tendría que saber cualquiera que tenga el cuidado de un animal como responsabilidad. A mi no me gustaría que la puerta o pared de mi casa estuviese meada todos los días, es algo básico de ética, el no hacer lo que no quieres que te hagan. Un saludo