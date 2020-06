Otro contagio en la Asistida pone en cuarentena a dos trabajadoras

El pasado jueves la residencia El Cuartillo de la capital cacereña (conocida como la Asistida) quedó libre de coronavirus. Ha sido el centro de mayores más afectado de la región por el número de fallecimientos (75 durante toda la pandemia) y la noticia supuso un alivio para familiares y trabajadores. Como ya no había infectados podían iniciar el programa para poder recuperar las visitas a los residentes; de hecho, se estaba habilitando el jardín y la sala de televisión para esta finalidad. En cambio todo eso ha quedado en suspenso después de que este martes se notificara un nuevo contagio, solo cinco días después de que se diera de alta al último infectado. Este nuevo positivo mantiene en aislamiento al menos a tres personas más.

Según confirman a este diario fuentes de la residencia, se trata de una anciana que presentaba fiebre alta y que fue derivada al hospital con una neumonía. Fue allí donde se le realizó la prueba, que dio resultado positivo. En el centro permanece aislado su marido, con el que compartía habitación. Se ha sometido a una primera prueba que ha dado negativo y por el momento no presenta síntomas relacionados con el virus. No obstante, por prevención, se le mantiene en aislamiento en su habitación por si estuviera incubando la enfermedad. En los próximos días se le repetirá el test. También están en cuarentena dos trabajadoras de la planta en la que residían, a las que se les ha realizado también la prueba de la que aún no han recibido el resultado. Este diario ha preguntado sobre este nuevo contagio al Servicio Extremeño de Salud (SES), que remitió al informe que cada tarde publica la Dirección de Salud Pública, en el que se informa de un infectado en el área de salud de Cáceres, pero que no se corresponde con el de la Asistida.

Había retomado la normalidad

La situación ha generado alarma entre los familiares de los residentes y los trabajadores. Estos últimos han tenido que volver a utilizar los Equipos de Protección Individual que habían aparcado hacía unos días y reclaman de nuevo soluciones para este centro. Por el momento se desconoce si algún otro anciano puede estar también infectado ya que la residencia había retomado, en parte, la normalidad. Los mayores ya podían salir a pasear al jardín (lo hacen por turnos, según la planta en la que residan) y ya almorzaban juntos en los comedores de planta (donde comen solo los que viven en este espacio).

Se trata del único centro de mayores de la capital cacereña que ha registrado un nuevo contagio, el resto continúa libre de covid. El jueves pasado también se dio de alta a los dos últimos mayores infectados en la residencia Ciudad Jardín-Parque del Príncipe y días antes salieron del aislamiento los que quedaban en Ciudad Jardín-San Jorge y en La Hacienda. La semana anterior ya habían quedado libres del virus también Las Hermanitas de los Pobres, Cervantes y Geryvida, estas dos últimas las otras dos más afectadas de Cáceres, con 19 y 10 fallecidos, respectivamente.

22 mayores aislados aún en otros tres centros de la región

Otras tres residencias de mayores de la región tienen aún contagios y mantienen a 22 personas aisladas. Se trata de Los Pinos de Plasencia, con 18 positivos, y de Virgen de la Montaña de Casar de Cáceres y Domus VI de Badajoz, ambas con dos infectados (esta es la única de la capital pacense con casos activos, después de que Virgen de la Soledad quedara libre de covid el lunes, informa Fernando León). Según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, la situación en estos centros es de «casi control». En los momentos más duros de la pandemia llegó a haber 70 geriátricos con casos positivos.