Pablo Milanés, al Gran Teatro en marzo

El cantautor cubano Pablo Milanés actuará en el Gran Teatro en marzo. Se subirá al escenario el viernes día 15 para presentar su gira ‘Esencia’, que comenzó a mediados de 2018, y en la que retoma temas esenciales en su obra, clásicos reclamados siempre por su público como Para vivir, Ya ves, Yolanda, Si ella me faltara alguna vez o El Breve Espacio en que no está, en conjunción con otros más recientes que revelan la constante capacidad de crear de este artista en más de cinco décadas de carrera.La versatilidad musical de Pablo, junto con la influencia de la tradición de la música popular cubana y americana, lo ha convertido en un artista capaz de expresarse en diversos géneros como el bolero, el jazz, la rumba, el son, y su trova. Después de recibir el Grammy a la Excelencia Musical en 2015, por su trayectoria musical, el cubano no ha dejado de trabajar destacando las obras realizadas en los últimos años con José María Vitier, Miguel Núñez y su hija Haydée. Las entradas ya están a la venta por 40 euros.